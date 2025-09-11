صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

صفائی کے ناقص انتظامات پر سپروائزر برطرف،جرمانہ عائد

  • گوجرانوالہ
گوجرانوالہ(سٹاف رپورٹر)ڈپٹی کمشنر نوید احمد نے شاہین آباد، تاج پورہ اور مضافاتی علاقوں میں صفائی کے ناقص انتظامات پر علاقہ سپروائزر کو نوکری سے برخاست کر دیا اور کنٹریکٹر پر بھاری جرمانہ عائد کرنے کے احکامات جاری کر دئیے ۔

انہوں نے صفائی کی ناقص صورتحال پر اظہار عدم اطمینان، متعلقہ حکام کو دورہ کئے گئے کھلے پلاٹوں میں کوڑے کے ڈھیر فوری طور صاف کرانے کے احکامات دئیے ،انہوں نے نان شاپس پر روٹی کے نرخ نامے بھی چیک کئے ۔ د کانداروں کو ریٹ لسٹیں نمایاں جگہ پر آویزاں کرنے اور روٹی 14 روپے میں 100 گرام فروخت کرنے کی ہدایات جاری کیں اوردکانداروں کو ممنوعہ پلاسٹک بیگز کے استعمال سے اجتناب کی بھی تنبیہ کی۔ڈپٹی کمشنر نے سٹی سپورٹس کمپلیکس میں عدم دستیاب سپورٹس سہولیات کی جلد از جلد فراہمی یقینی اور سپورٹس کمپلیکس کو مزید بہتر بنانے کے احکامات جاری کئے ۔ 

 

