گجرات:سیلابی پانی اترنے کے بعد صفائی مہم کا آ غاز
گجرات (نامہ نگار )حکومت پنجاب کا ستھرا پنجاب پروگرام بحال ہو گیا ، گجرات شہر میں ٹیمیں متحرک کر دی گئیں ۔ 7روز بعد سیلابی ریلے کا پانی اترنے کے بعد شہر کے محلوں میں آرار انویشنز نے اپنی ٹیموں کو ہنگامی بنیادوں پر کام پر مامور کر دیا۔۔۔
اس سلسلے میں صفائی کمپنی کی ٹیمیں شہر کے مرکزی مقامات، عنایت پارک، فوارہ چوک، جی ٹی ایس چوک جی ٹی روڈ سمیت گلی محلوں میں صفائی کے اقدامات کر رہی ہیں، صفائی مہم کے دوران سڑکوں اور بازاروں سے کیچڑ، کچرا اور ملبہ ہٹایا جا رہا ہے جبکہ پانی سے متاثرہ مقامات پر چونا ڈالنے اور جراثیم کش ادویات کا چھڑکاؤ بھی کیا جا رہا ہے تاکہ کسی قسم کی وبائی بیماری نہ پھیل سکے ۔ کمپنی کے ذمہ دار وں کا کہنا ہے کہ صفائی کے اس عمل میں شہریوں کی شمولیت بھی اہم ہے اور عوام سے اپیل ہے کہ وہ صفائی مہم میں عملے کے ساتھ تعاون کریں تاکہ شہر کو جلد از جلد سیلابی اثرات سے نکال کر معمول کی زندگی بحال کی جا سکے ۔شہریوں کا کہنا ہے کہ سیلابی پانی نے جہاں نظامِ زندگی کو بری طرح متاثر کیا وہیں صفائی مہم کے آغاز سے شہر میں بہتری کے آثار نمایاں ہو رہے ہیں۔ علاقہ مکینوں نے مطالبہ کیا ہے کہ ایسے اقدامات کو مستقل بنیادوں پر جاری رکھا جائے تاکہ آئندہ شہریوں کو ایسی مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے ،گجرات میں حالیہ طوفانی بارشوں اور اربن فلڈنگ کے باعث شہر کے بیشتر علاقے کئی روز تک زیرِ آب رہے تاہم اب 6 اضلاع کی ٹیموں کی دن رات کی محنت کے بعد سیلابی پانی کے اخراج کا سلسلہ تیزی سے جاری ہے جس کے بعد شہری زندگی بتدریج معمول پر آنا شروع ہو گئی ہے ۔