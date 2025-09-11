راہوالی:چوری کی وار داتوں میں شہری رقم، قیمتی سامان سے محروم
راہوالی( نمائندہ دنیا )نامعلوم چور لمبانوالی روڈ کے رہائشی رضوان ارشدکے زیر تعمیر مکان سے اڑھائی لاکھ روپے کا سامان چرا کر لے گئے ۔
نجف کالونی کے رہائشی ابرار حسین کی دکان سے چور 32ہزار روپے نکال کر لے گیا ۔ ڈی سی کالونی المنصورہ کی رہائشی خاتون کا دوران شاپنگ نامعلوم عورت نے پرس نکال لیا جس میں40ہزار روپے اے ٹی ایم کارڈز اور شناختی کارڈ تھا ۔نجف کالونی کوٹ شاہاں کے رہائشی افضل کے ڈیرے سے نامعلوم چور انڈے ،کمپیوٹر ایل ای ڈی ،کمپیوٹر سپیکر وغیرہ چرا کر لے گئے ، شاہراہ قائد اعظم پرواقع پلاز ہ کے آگے کھڑی صوبیدار طاہر کی موٹر سائیکل چوری ہو گئی ۔