صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سیالکوٹ کے 26 سرکاری سکول مزید 2 روز کیلئے بند

  • گوجرانوالہ
سیالکوٹ کے 26 سرکاری سکول مزید 2 روز کیلئے بند

سیالکوٹ (نمائندہ دنیا )ڈپٹی کمشنر صبا اصغر علی نے کہا ہے کہ ضلع بھر میں حالیہ بارشوں اور سیلاب کی وجہ سے کئی تعلیمی ادارے شدید متاثر ہوئے ہیں۔۔۔

 جبکہ بعض سکولوں کے احاطے میں پانی تاحال جمع ہے ۔ اس صورتحال کے پیش نظر ڈپٹی کمشنر سیالکوٹ نے احکامات جاری کیے ہیں کہ ضلع کے 26 سرکاری سکول 11 اور 12 ستمبر 2025 کو بند رہیں گے ۔ تاہم نوٹیفکیشن میں واضح کیا گیا ہے کہ تدریسی عملہ اپنی حاضری حسبِ معمول یقینی بنائے گا۔بند رہنے والے سکولوں میں تحصیل ڈسکہ کے گورنمنٹ گرلز ہائی سکول گوجرہ، گورنمنٹ گرلز ایلیمنٹری سکول بھدائے والا، گورنمنٹ مڈل پبلک سکول بھونانوالی اور گورنمنٹ مڈل پبلک سکول جانوکے گورائیہ شامل ہیں۔تحصیل سیالکوٹ میں گورنمنٹ ہائی سکول کمپری ہینسو سیالکوٹ، گورنمنٹ ہائی سکول کوٹلی لوہاراں، گورنمنٹ پرائمری سکول سیدانوالی مشرقی، گورنمنٹ پرائمری سکول کوٹلی لوہاراں مغربی، گورنمنٹ گرلز ایلیمنٹری سکول مالوچٹ اور گورنمنٹ گرلز ایلیمنٹری سکول صالح پور شامل ہیں۔تحصیل پسرور میں گورنمنٹ پرائمری سکول چوہان، گورنمنٹ گرلز پرائمری سکول دھول بجواں، گورنمنٹ گرلز پرائمری اسکول چروِنڈ، گورنمنٹ گرلز پرائمری سکول انچھا خورد، گورنمنٹ پرائمری سکول دھلم کھلوان اور گورنمنٹ پرائمری سکول دھلم والا بند رہیں گے ۔اسی طرح تحصیل سمبڑیال میں گورنمنٹ گرلز ہائی سکول دھناوالی، گورنمنٹ ہائی سکول تاثیر نگر، گورنمنٹ پرائمری سکول کوٹ دینہ، گورنمنٹ گرلز پرائمری سکول گگڑ، گورنمنٹ مڈل پبلک سکول حسین پور، گورنمنٹ گرلز پرائمری سکول لیلی والی، گورنمنٹ گرلز پرائمری سکول ٹِکّہ، گورنمنٹ گرلز ایلیمنٹری سکول چک اختیّار اور گورنمنٹ گرلز ایلیمنٹری سکول چک بھڈہ شامل ہیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

ٹھیکے پر دیئے گئے 130 بنیادی مراکز صحت میں اناڑی عملہ تعینات ، ہیلتھ کونسلیں ربڑ سٹیمپ

کمشنر کا ڈویژنل پبلک سکول کا دورہ،کلاس رومز کا معائنہ

میانوالی کی سٹرکوں اور محلوں میں صفائی یقینی بنانیکی ہدایت

نجکاری کیخلاف فیسکو دفاتر میں مکمل ہڑتال،تالہ بندی ،دھرنا

اسد مگسی کی زیر صدارت ڈی سی آفس کمیٹی روم میں اہم اجلاس

ویکسی نیشن ،ڈی سی بھکر کی زیر صدارت انتظامات کا جائزہ اجلاس

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
قائداعظم بطور وکیل …(2)
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ککر تے انگور چڑھایا ہر گچھا زخمایا
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
’’سیاسی شعور‘‘ کا جوابی حملہ
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
یہ جو پبلک ہے‘ یہ سب جانتی ہے!
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
اگلی باری کس کی؟
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
رسول اللہﷺ سے ہمارے تعلق کے تقاضے …(1)
مفتی منیب الرحمٰن