صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گجرات شہر کے سیوریج کیلئے 21 ارب منظور کرالئے :شافع

  • گوجرانوالہ
گجرات شہر کے سیوریج کیلئے 21 ارب منظور کرالئے :شافع

گجرات (نامہ نگار ،سٹی رپورٹر)صوبائی وزیرصنعت وتجارت چودھری شافع حسین نے روزنامہ دنیا سے خصوصی گفتگوکرتے ہوئے کہاکہ گجرات شہرمیں جدید بین الاقوامی معیارکے مطابق سیوریج سسٹم کی تعمیرکیلئے 21ارب روپے کے فنڈز وزیراعلیٰ سے منظورکرا لئے ہیں۔۔۔

جس سے 100فیصد سیوریج مسائل حل ہونے کے ساتھ نئی گلیاں ونالیوں کی تعمیراورشہریوں کونکاسی آب مسائل سے بھی چھٹکارا مل جائے گا۔انہوں نے کہاکہ شرارتی عناصرخداکاخوف کریں سیوریج نالوں میں بڑی بڑی کپڑوں اورپتھروں کی بوریاں ڈال کرجان بوجھ کربند کرنیوالے شہریوں کے کیسے خیرخواہ ہوسکتے ہیں،ریلیف سرگرمیوں میں رکاوٹیں اورمشکلات پیداکرنیوالے عناصر کے خلاف سخت ایکشن لیتے ہوئے ان پردہشتگردی کے پرچے بھی درج کئے جائیں گے ، شافع حسین نے کہاکہ کوئی سمجھتاہے کہ گجرات میں سیوریج مسائل کے حل میں دونمبریاں ہوئی ہیں تو وہ ہم سے پہلے حکمرانوں سے پوچھیں،ہمیں تو اب موقع ملاہے ،اپنے دوراقتدارمیں شہرکاسیوریج مسئلہ حل کرائیں گے اس کی تکمیل میں دو سے تین سال لگیں گے مگروعدہ کرتاہو ں کہ منصوبہ معیاری اورکمیشن وکرپشن سے پاک ہوگا ،انہوں نے کہا کہ مشکل اورکٹھن حالات میں سب ملکر گجرات کوتمام مسائل سے نجات دلائیں گے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

ٹیکس دہندگان کی سہولت کیلئے ہر ممکن اقدامات کرر ہے ، راشد محمود

یوم دفاع پاکستان کے موقع پر فوجی فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام تقریب ،شہدا کو خراج عقیدت

این ایچ اے کے زیر اہتمام محفل میلاد کا انعقاد

ملازمین کو جدید طبی سہولیات کی فراہمی کیلئے کوشاں ہیں ، رندھاوا

ڈینگی کے اسلام آباد میں 18نئے مریض ،پنڈی میں 46زیر علاج

ڈی فار میسی ، فوڈ سائنس اور ہیومن نیوٹریشن کے نظر ثانی شدہ نصاب مرتب

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
قائداعظم بطور وکیل …(2)
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ککر تے انگور چڑھایا ہر گچھا زخمایا
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
’’سیاسی شعور‘‘ کا جوابی حملہ
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
یہ جو پبلک ہے‘ یہ سب جانتی ہے!
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
اگلی باری کس کی؟
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
رسول اللہﷺ سے ہمارے تعلق کے تقاضے …(1)
مفتی منیب الرحمٰن