گجرات شہر کے سیوریج کیلئے 21 ارب منظور کرالئے :شافع
گجرات (نامہ نگار ،سٹی رپورٹر)صوبائی وزیرصنعت وتجارت چودھری شافع حسین نے روزنامہ دنیا سے خصوصی گفتگوکرتے ہوئے کہاکہ گجرات شہرمیں جدید بین الاقوامی معیارکے مطابق سیوریج سسٹم کی تعمیرکیلئے 21ارب روپے کے فنڈز وزیراعلیٰ سے منظورکرا لئے ہیں۔۔۔
جس سے 100فیصد سیوریج مسائل حل ہونے کے ساتھ نئی گلیاں ونالیوں کی تعمیراورشہریوں کونکاسی آب مسائل سے بھی چھٹکارا مل جائے گا۔انہوں نے کہاکہ شرارتی عناصرخداکاخوف کریں سیوریج نالوں میں بڑی بڑی کپڑوں اورپتھروں کی بوریاں ڈال کرجان بوجھ کربند کرنیوالے شہریوں کے کیسے خیرخواہ ہوسکتے ہیں،ریلیف سرگرمیوں میں رکاوٹیں اورمشکلات پیداکرنیوالے عناصر کے خلاف سخت ایکشن لیتے ہوئے ان پردہشتگردی کے پرچے بھی درج کئے جائیں گے ، شافع حسین نے کہاکہ کوئی سمجھتاہے کہ گجرات میں سیوریج مسائل کے حل میں دونمبریاں ہوئی ہیں تو وہ ہم سے پہلے حکمرانوں سے پوچھیں،ہمیں تو اب موقع ملاہے ،اپنے دوراقتدارمیں شہرکاسیوریج مسئلہ حل کرائیں گے اس کی تکمیل میں دو سے تین سال لگیں گے مگروعدہ کرتاہو ں کہ منصوبہ معیاری اورکمیشن وکرپشن سے پاک ہوگا ،انہوں نے کہا کہ مشکل اورکٹھن حالات میں سب ملکر گجرات کوتمام مسائل سے نجات دلائیں گے ۔