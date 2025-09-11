صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

منڈی بہائوالدین:سیلاب متاثرہ علاقوں میں لائیو سٹاک کے 4 امدادی کیمپس قائم

  • گوجرانوالہ
منڈی بہائوالدین:سیلاب متاثرہ علاقوں میں لائیو سٹاک کے 4 امدادی کیمپس قائم

منڈی بہائوالدین (نامہ نگار )ایڈیشنل ڈائریکٹر لائیو سٹاک ڈاکٹر ممتاز بیگ نے بتایا ہے کہ محکمہ لائیو سٹاک کی جانب سے سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں 4 امدادی کیمپس فعال کئے گئے ہیں۔۔۔

 جبکہ 4 موبائل ویٹرنری ڈسپنسری کی گاڑیاں متاثرہ علاقوں میں کام کر رہی ہیں۔ایڈیشنل ڈائریکٹر نے بتایا ہے کہ محکمہ لائیو سٹاک کے 41ملازمین نے متاثرین کے ڈیروں پر جاکر اب تک 13ہزار966 سے زائد جانوروں کو ویکسین لگائی جبکہ6ہزار 626 جانوروں کو علاج معالجہ کی سہولیات فراہم کی ہیں۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

اراضی ایکوائر نہ ہونے سے 3 اہم شاہراہیں ادھوری

ترقیاتی سکیموں کیلئے 10 ارب کے فنڈز کی منظوری

یو بی اے ایس میں خودکشی کی روک تھام پر سیمینار

شوکت خانم سوشل ریسپانسیبلٹی ایوارڈز کی کراچی میں تقریب

جنوبی افریکہ سے چڑیا گھر اور سفاری زو کیلئے 12 زرافے پہنچ گئے

جناح ہسپتال : ڈرماٹولوجی یونٹ میں لیزر مشین کا افتتاح

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
قائداعظم بطور وکیل …(2)
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ککر تے انگور چڑھایا ہر گچھا زخمایا
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
’’سیاسی شعور‘‘ کا جوابی حملہ
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
یہ جو پبلک ہے‘ یہ سب جانتی ہے!
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
اگلی باری کس کی؟
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
رسول اللہﷺ سے ہمارے تعلق کے تقاضے …(1)
مفتی منیب الرحمٰن