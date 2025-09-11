منڈی بہائوالدین:سیلاب متاثرہ علاقوں میں لائیو سٹاک کے 4 امدادی کیمپس قائم
منڈی بہائوالدین (نامہ نگار )ایڈیشنل ڈائریکٹر لائیو سٹاک ڈاکٹر ممتاز بیگ نے بتایا ہے کہ محکمہ لائیو سٹاک کی جانب سے سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں 4 امدادی کیمپس فعال کئے گئے ہیں۔۔۔
جبکہ 4 موبائل ویٹرنری ڈسپنسری کی گاڑیاں متاثرہ علاقوں میں کام کر رہی ہیں۔ایڈیشنل ڈائریکٹر نے بتایا ہے کہ محکمہ لائیو سٹاک کے 41ملازمین نے متاثرین کے ڈیروں پر جاکر اب تک 13ہزار966 سے زائد جانوروں کو ویکسین لگائی جبکہ6ہزار 626 جانوروں کو علاج معالجہ کی سہولیات فراہم کی ہیں۔