صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

عرفان بشیر گجر پنجاب اسمبلی کی سٹینڈنگ کمیٹی برائے کالونیز کے چیئرمین مقرر

  • گوجرانوالہ
عرفان بشیر گجر پنجاب اسمبلی کی سٹینڈنگ کمیٹی برائے کالونیز کے چیئرمین مقرر

نوشہرہ ورکاں (نمائندہ دنیا )ممبر صوبائی اسمبلی چودھری عرفان بشیر گجر کو پنجاب اسمبلی کی سٹینڈنگ کمیٹی برائے کالونیز کا چیئرمین مقرر کر دیا گیا جس کا باضابطہ نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا ۔

عرفان بشیر گجر تین مرتبہ پنجاب اسمبلی کے ممبر منتخب ہو چکے ہیں اس نامزدگی پر مسلم لیگ (ن) پی پی 69 کے صدر مدثر ستار انٹال، سٹی صدر اقبال صدیق سدھو لیگی ر ہنما شیخ محمد زکریا، حاجی محمد یا سین، خالد بلال اور دیگر نے مبارکباد دیتے ہوئے امید ظاہر کی ہے کہ وہ اپنے تجربہ اور صلاحتیوں کو بروئے کار لاتے ہوئے فرائض منصبی احسن طریقے سے سر انجام دیں گے ۔

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

اراضی ایکوائر نہ ہونے سے 3 اہم شاہراہیں ادھوری

ترقیاتی سکیموں کیلئے 10 ارب کے فنڈز کی منظوری

یو بی اے ایس میں خودکشی کی روک تھام پر سیمینار

شوکت خانم سوشل ریسپانسیبلٹی ایوارڈز کی کراچی میں تقریب

جنوبی افریکہ سے چڑیا گھر اور سفاری زو کیلئے 12 زرافے پہنچ گئے

جناح ہسپتال : ڈرماٹولوجی یونٹ میں لیزر مشین کا افتتاح

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
قائداعظم بطور وکیل …(2)
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ککر تے انگور چڑھایا ہر گچھا زخمایا
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
’’سیاسی شعور‘‘ کا جوابی حملہ
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
یہ جو پبلک ہے‘ یہ سب جانتی ہے!
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
اگلی باری کس کی؟
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
رسول اللہﷺ سے ہمارے تعلق کے تقاضے …(1)
مفتی منیب الرحمٰن