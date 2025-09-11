عرفان بشیر گجر پنجاب اسمبلی کی سٹینڈنگ کمیٹی برائے کالونیز کے چیئرمین مقرر
نوشہرہ ورکاں (نمائندہ دنیا )ممبر صوبائی اسمبلی چودھری عرفان بشیر گجر کو پنجاب اسمبلی کی سٹینڈنگ کمیٹی برائے کالونیز کا چیئرمین مقرر کر دیا گیا جس کا باضابطہ نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا ۔
عرفان بشیر گجر تین مرتبہ پنجاب اسمبلی کے ممبر منتخب ہو چکے ہیں اس نامزدگی پر مسلم لیگ (ن) پی پی 69 کے صدر مدثر ستار انٹال، سٹی صدر اقبال صدیق سدھو لیگی ر ہنما شیخ محمد زکریا، حاجی محمد یا سین، خالد بلال اور دیگر نے مبارکباد دیتے ہوئے امید ظاہر کی ہے کہ وہ اپنے تجربہ اور صلاحتیوں کو بروئے کار لاتے ہوئے فرائض منصبی احسن طریقے سے سر انجام دیں گے ۔