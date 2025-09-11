صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

حافظ آباد:طلبہ سکالر شپ ،ملاز مین بنا ولٹ فنڈ سے محروم

  • گوجرانوالہ
حافظ آباد:طلبہ سکالر شپ ،ملاز مین بنا ولٹ فنڈ سے محروم

حافظ آباد(نامہ نگار ،نمائندہ دنیا )ریاض احمد تارڑ صدر پنجاب ٹیچرز یونین نے کہا ہے کہ ضلع حافظ آباد کے سرکاری ملازمین کے طلبا اور سرکاری ملازمین ابھی تک سکالرز شپ 2025 وظیفہ بناولٹ فنڈ اور جہیزو تکفین 2025 فنڈ سے محروم ہیں۔

ضلعی ایجوکیشن کی انتظامیہ کی خاموشی اور سستی باعث حیرانگی ہے ،ہزاروں طلبا اور ان کے والدین تنخواہوں سے کٹوتی کی سہولیات سے بھی محروم ہیں ، یہ سہولت جو محکمہ ایجوکیشن نے جون میں دینی تھی۔ستمبر 2025 میں بھی سرکاری ملازمین کے طلبا کو فنڈز مہیا نہ کر سکا۔ ضلعی ایجوکیشن انتظامیہ اور ضلعی انتظامیہ حافظ آباد سے درخواست ہے کہ ضلع حافظ آباد بوجہ 50 فیصد سیلاب شدہ علاقے میں شمار ہے ،باقی 50 فیصد آبادیاں بھی متاثرہ ہیں، اضافی مدد نہ سہی کم از کم ان کے بچوں کی حوصلہ افزائی کیلئے سکالرز شپ فنڈ اور جہیزو تکفین فنڈ کے اجرا کو لیٹ نہ کیا جائے ۔

 

