راہوالی:وار داتوں میں شہری مال و زر سے محروم
راہوالی (نامہ نگار،نمائندہ دنیا)راہوالی اور گردونواح میں 4وارداتوں میں نامعلوم ڈکیت و چور شہریوں سے ہزاروں روپے ، 5موبائل فون، سونے کی چین، موٹر سائیکل و دیگر سامان لوٹ کر فرار ہوگئے ۔
منڈیالہ وڑائچ کا عثمان رحمانی رات 10بجے چکن کی دکان سے واپس گھر جارہا تھا کہ راؤ سونی کے ڈیرہ کے قریب موٹر سائیکل سوار ڈاکو نے 27ہزار روپے ، سونے کی چین ، 2موبائل فون لوٹ لئے اور فرار ہوگئے ۔ بلے والا کا علی حسن راول رات 8بجے گھر جارہا تھا کہ لمبانوالی روڈ پر موٹر سائیکل سوار دو ڈاکوؤں نے 12ہزار روپے ، قیمتی موبائل فون لوٹ لیا۔ گلی رب راکھا شریف فارم کا شہروز افتخار دوست عبدالہادی کے ہمراہ رات اڑھا ئی بجے گھر جارہے تھے کہ گلی میں عقب سے آنے والے موٹر سائیکل سوار دو ڈاکوؤں نے 12ہزار روپے اور موبائل فون چھین لئے ، لمبانوالی میں مقبول بیگم کے گھر سے نامعلوم چور ہزاروں روپے کا موٹر پمپ چوری کرکے لے گیا۔