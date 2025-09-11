صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈاکٹر کو گھسیٹنے پر پیرا فورس اور شہری آمنے سامنے

  • گوجرانوالہ
قلعہ دیدار سنگھ (نامہ نگار)بزرگ شہری کو گھسیٹ کر گاڑی میں ڈالنے پر پیرا فورس اور شہری آمنے سامنے ، انچارج پیرا فورس نے موقع پر پہنچ کر معاملات پر قابو پا لیا۔ بتایا گیا ہے کہ۔۔۔

 پیرا فورس کے جوان قلعہ دیدار سنگھ کے معروف ڈاکٹر نعیم کے ہسپتال کا تھڑا گرا رہے تھے ڈاکٹر نعیم نے انہیں روکا کہ مریضوں کے گزرنے کیلئے تھوڑی جگہ چھوڑ دیں پیرا فورس کے جوانوں نے ڈاکٹر نعیم کو پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے گاڑی میں ڈال لیا جس کے بعد عوام اور پیرا فورس آمنے سامنے آگئے شدید نعرے بازی اور مزاحمت شروع ہوگئی،عوام کے شدید احتجاج کے بعد پیرا فورس نے ڈاکٹر نعیم کو چھوڑ دیا اور سب ڈویژنل انفورسمنٹ آفیسر میڈم خوشبہ میونسپل کمیٹی قلعہ دیدار سنگھ پہنچ گئیں جنہوں نے دونوں طرف سے موقف سنا جس میں تاجر برادری اور شہریوں کا کہنا تھا کہ تجاوزات کیخلاف بلا امتیاز کارروائیاں کریں لیکن کسی شہری کیساتھ بدتمیزی کی گئی تو کسی صورت برداشت نہیں کریں گے ۔میڈم خوشبہ متاثرہ شہری کو کہا کہ آپ درخواست دیں ، ذمہ داروں کیخلاف کارروائی کی جائے گی۔

 

