لدھیوالہ وڑائچ :ڈاکے ،چوریاں ، ایک گلی میں 4 وارداتیں
لدھیوالہ وڑائچ، عالم چوک (نامہ نگار ،نمائندہ خصوصی )ڈکیتی اور چوری کی وارداتوں میں شہریوں سے زیورات موبائل فون اور رقم لوٹ لی گئی ۔
تھانہ لدھیوالہ کے علاقے مدوخلیل روڈ پر موٹر سائیکل سوار ڈاکوؤں نے اسلم اور اہلیہ سے موبائل فون اور 62 ہزار روپے لوٹ لئے ، قلعہ میاں سنگھ میں پک اپ ڈرائیور واجد سے 77ہزار روپے ،بکھڑیوالی کے ظہیر الدین سے موبائل فون اور 32 ہزار روپے ،لدھیوالہ میں عمران سے موبائل فون اور 15ہزار روپے ،لدھیوالہ اسلام سٹی کے قریب سہیل سے طلائی انگوٹھی اور 15ہزار روپے ،بکھڑیوالی میں اسد سے موبائل فون اور 7ہزار روپے ، قاضی کوٹ کے قریب محمد ارشد اور سلطان احمد سے ہزاروں روپے لوٹ لئے ۔ الیاس کالونی میں صائمہ بی بی کے گھر کا تالا توڑ کر چور طلائی زیورات چاندی کے کنگن واٹر پمپ پنکھے ملبوسات لے گئے ، تھانہ اروپ کے علاقہ کوٹ اسحاق گلہ فروٹ والا میں ایک ہی گلی میں 4 وارداتوں میں چور امام مسجد حافظ عرفان کیلانی کے گھر سے 2 تولے طلائی زیورات، 50 ہزار روپے ، سیف اللہ رحمانی ، امتیاز رحمانی کے گھر سے 2موبائل فون اور پرس جبکہ رانا عارف کے گھر سے چور اس کا پرس لے گئے جس میں ہزاروں روپے ، اے ٹی ایم کارڈ تھے ۔