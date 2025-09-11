147 مستحق اقلیتی طلبہ میں ایک کروڑ کے سکالرشپ تقسیم
گوجرانوالہ(سٹاف رپورٹر)صوبائی وزیر اقلیتی امور رمیش سنگھ اروڑہ نے گوجرانوالہ ڈویژن کے دورے کے دوران147 مستحق اقلیتی طلبہ میں ایک کروڑ روپے سے زائد کے ایجوکیشن سکالرشپس تقسیم کئے ۔ اس حوالے سے تقریب کا انعقاد کیا گیا۔
صوبائی وزیر نے طلبہ، والدین اور اساتذہ کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ پنجاب حکومت اقلیتی برادری کے ساتھ ہمیشہ کھڑی رہے گی۔ انہوں نے کہا کہ تعلیم ہی غربت کے خاتمے کا واحد ذریعہ ہے اور پنجاب حکومت اقلیتی برادری کے نوجوانوں کو ہر ممکن تعلیمی سہولیات فراہم کر رہی ہے تاکہ وہ اپنے خوابوں کو حقیقت کا روپ دے سکیں۔ انہوں نے کہا کہ حکومت پنجاب کے اربوں روپے کے فلاحی اقدامات اس بات کا ثبوت ہیں کہ اقلیتیں ہمارے سر کا تاج ہیں اور ان کی فلاح و بہبود حکومت کی اولین ترجیح ہے ۔رمیش سنگھ اروڑہ نے مزید کہا کہ مذہبی اقلیتوں کیلئے مینارٹی کارڈز کی تعداد 50 ہزار سے بڑھاکر 75 ہزار کردی گئی ہے جو غربت کی لکیر سے نیچے زندگی بسر کرنے والے خاندانوں کیلئے ایک تحفہ ہے ۔ اس موقع پر ایم پی اے عمانوئیل اطہر جولیس، ایم پی اے صائمہ زاہد، سیکشن آفیسر مینارٹیز عروج علی اور سماجی رہنما ڈاکٹر مجید ایبل بھی موجود تھے ۔