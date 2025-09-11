کیو ڈی پی ایس نو شہرہ کیلئے مختلف منصو بوں کی منظوری
نوشہرہ ورکاں (نمائندہ دنیا )ڈپٹی کمشنر نوید احمد نے اسسٹنٹ کمشنر جواد حسین پیرزادہ کے ہمراہ قائد اعظم ڈویژنل پبلک سکول نوشہرہ ورکاں کا دورہ کیا پرنسپل مریم مصطفی وائس پرنسپل عروسہ خلیل اور بورڈ آف گورنرز کے ممبران نے استقبال کیا۔۔۔
ڈپٹی کمشنر مختلف کلاس رومز میں گئے طلبہ سے سوالات کئے اور طلبہ و طالبات کی طرف سے بنائے گئے سائنسی ماڈلز کا معائنہ کیا اور بہترین کارکردگی پر شاباش دیتے ہوئے کہا کہ طلبہ سائنسی علوم پر دسترس حاصل کریں تاکہ پاکستان ٹیکنالوجی کے میدان میں دنیا کی قیادت کر سکے ۔ بعد ازاں ڈپٹی کمشنر کی صدارت میں بورڈ آف گورنرز کا اجلاس ہوا پرنسپل نے سکول کی تعلیمی کارکردگی اور مسائل بارے آگاہی دی، اجلاس میں طلبہ کو بہتر ین سہولیات کی فراہمی اور سکول کی تعمیر وترقی کیلئے مختلف منصوبوں کی منظوری دی گئی۔