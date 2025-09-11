صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

راہوالی:سیلابی پانی سے فصلیں برباد ،نظام زندگی معطل

  • گوجرانوالہ
راہوالی:سیلابی پانی سے فصلیں برباد ،نظام زندگی معطل

راہوالی (نامہ نگار)72سال بعد آنے والے سیلابی پانی نے درجنوں دیہات کی سینکڑوں ایکڑ پر فصلیں برباد کردیں ،نظام زندگی معطل ہوگیا۔ جلال بلگن، اروپ و سالار، کوٹ رمداس، چندرکے۔۔۔

 باہو چک، ٹھٹھہ داد، کوٹ اسد اﷲ، تلونڈی کھجور والی وغیرہ کا سینکڑوں ایکڑ رقبے پر 4روز سے مسلسل آنے والے سیلابی پانی جو 2سے 4فٹ تک کھڑا ہے نے مویشیوں کیلئے کاشت کی ہوئی چارہ کی فصلیں اور توڑی وغیرہ تباہ کردی جس کی وجہ سے دیہاتوں کے مکین اور کاشتکار ، زمینداروں کے مویشی بھوکے رہنے لگے بتایا جاتا ہے کہ 1958میں اس علاقے میں سیلابی پانی آیا تھا لیکن وہ بھی دو روز بعد آگے چلا گیا تھا لیکن اب 4روز قبل آنے والا سیلابی ریلا جو کہ میترانوالی، بھاڈیوالا ، ہیڈ بمبانوالہ کی طرف سے آرہا ہے 4روز سے مسلسل تیز رفتاری سے آرہا ہے جس کی وجہ سے سیلابی پانی کوٹلی صاحبو کے رقبہ سے ہوتے ہوئے اب راہوالی کے رقبہ جسے کلر کہا جاتا ہے اور وہاں سے ہوتا ہوا ڈی ایچ اے تک چھونے لگا اگر سیلابی پانی کی یہی رفتار رہی تو مزید دیہات کا رقبہ ڈوب جانے کا خدشہ ہے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ ٹھٹھہ داد سے جلال بلگن براستہ چندرکے جانے والی سڑک پر عرصہ دراز سے سرکاری طور پر بنائی ہوئی گزر گاہوں (پلیاں ) کو اکثر لوگوں نے بند کررکھا تھا جس کی وجہ سے یہ سیلابی پانی آگے جانے کے بجائے سینکڑوں ایکڑ میں کھڑا ہوگیا جس سے چارے کی فصلیں تباہ ہوئیں ،سیلابی ریلے سے متاثر ہونے والے کسانوں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ علاقہ کو آفت زدہ قرار دے کر کسانوں کی ہنگامی مدد کر ے تاکہ ان کے مال مویشی بھوکے نہ رہیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

اراضی ایکوائر نہ ہونے سے 3 اہم شاہراہیں ادھوری

ترقیاتی سکیموں کیلئے 10 ارب کے فنڈز کی منظوری

یو بی اے ایس میں خودکشی کی روک تھام پر سیمینار

شوکت خانم سوشل ریسپانسیبلٹی ایوارڈز کی کراچی میں تقریب

جنوبی افریکہ سے چڑیا گھر اور سفاری زو کیلئے 12 زرافے پہنچ گئے

جناح ہسپتال : ڈرماٹولوجی یونٹ میں لیزر مشین کا افتتاح

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
قائداعظم بطور وکیل …(2)
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ککر تے انگور چڑھایا ہر گچھا زخمایا
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
’’سیاسی شعور‘‘ کا جوابی حملہ
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
یہ جو پبلک ہے‘ یہ سب جانتی ہے!
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
اگلی باری کس کی؟
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
رسول اللہﷺ سے ہمارے تعلق کے تقاضے …(1)
مفتی منیب الرحمٰن