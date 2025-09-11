راہوالی:سیلابی پانی سے فصلیں برباد ،نظام زندگی معطل
راہوالی (نامہ نگار)72سال بعد آنے والے سیلابی پانی نے درجنوں دیہات کی سینکڑوں ایکڑ پر فصلیں برباد کردیں ،نظام زندگی معطل ہوگیا۔ جلال بلگن، اروپ و سالار، کوٹ رمداس، چندرکے۔۔۔
باہو چک، ٹھٹھہ داد، کوٹ اسد اﷲ، تلونڈی کھجور والی وغیرہ کا سینکڑوں ایکڑ رقبے پر 4روز سے مسلسل آنے والے سیلابی پانی جو 2سے 4فٹ تک کھڑا ہے نے مویشیوں کیلئے کاشت کی ہوئی چارہ کی فصلیں اور توڑی وغیرہ تباہ کردی جس کی وجہ سے دیہاتوں کے مکین اور کاشتکار ، زمینداروں کے مویشی بھوکے رہنے لگے بتایا جاتا ہے کہ 1958میں اس علاقے میں سیلابی پانی آیا تھا لیکن وہ بھی دو روز بعد آگے چلا گیا تھا لیکن اب 4روز قبل آنے والا سیلابی ریلا جو کہ میترانوالی، بھاڈیوالا ، ہیڈ بمبانوالہ کی طرف سے آرہا ہے 4روز سے مسلسل تیز رفتاری سے آرہا ہے جس کی وجہ سے سیلابی پانی کوٹلی صاحبو کے رقبہ سے ہوتے ہوئے اب راہوالی کے رقبہ جسے کلر کہا جاتا ہے اور وہاں سے ہوتا ہوا ڈی ایچ اے تک چھونے لگا اگر سیلابی پانی کی یہی رفتار رہی تو مزید دیہات کا رقبہ ڈوب جانے کا خدشہ ہے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ ٹھٹھہ داد سے جلال بلگن براستہ چندرکے جانے والی سڑک پر عرصہ دراز سے سرکاری طور پر بنائی ہوئی گزر گاہوں (پلیاں ) کو اکثر لوگوں نے بند کررکھا تھا جس کی وجہ سے یہ سیلابی پانی آگے جانے کے بجائے سینکڑوں ایکڑ میں کھڑا ہوگیا جس سے چارے کی فصلیں تباہ ہوئیں ،سیلابی ریلے سے متاثر ہونے والے کسانوں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ علاقہ کو آفت زدہ قرار دے کر کسانوں کی ہنگامی مدد کر ے تاکہ ان کے مال مویشی بھوکے نہ رہیں۔