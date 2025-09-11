صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

حافظ آباد(نامہ نگار ،نمائندہ دُنیا )سی ای او ایجوکیشن حافظ آباد محمد اکرم اشرف نے کہا ہے کہ وزیراعلیٰ پنجاب اور وزیر تعلیم کی خصوصی ہدایت پر سیلاب متاثرہ علاقوں کے بچوں کی تعلیم و تربیت کیلئے عزم نو سکول قائم کیے گئے ہیں۔۔۔

جہاں بچوں کو مفت کتابیں ،سٹیشنری اور دیگر ضروری سامان فراہم کیا گیا ہے تا کہ سیلاب متاثرہ بچوں کی تعلیم کا ہر ج نہ ہو او ر وہ روزانہ کی بنیاد پر ان سکولوں میں تعلیمی سرگرمیاں جاری رکھ سکیں۔سی ای او ایجو کیشن نے بتایا کہ حالیہ سیلاب سے حافظ آباد کے بہت سے سرکاری سکولوں کو نقصان پہنچا جس سے وہاں تعلیمی سر گرمیاں معطل ہیں اس لئے تمام فلڈ ریلیف کیمپوں میں عزم نو سکول قائم کئے گئے ہیں ۔

 

