علی پور چٹھہ : میٹرک پوزیشن ہولڈرز کے اعزاز میں تقریب تقسیم انعامات
علی پورچٹھہ(تحصیل رپورٹر ) گورنمنٹ ہائی سکول علی پور چٹھہ میں میٹرک پوزیشن ہولڈرز کے اعزاز میں تقریب تقسیم انعامات کا انعقاد کیا گیا ۔
تقریب میں سابق طالبعلم رانا ظہور احمد (ریٹائرڈ سیشن جج)نے رانا عبدالجبار کے ذریعے بچوں کی حوصلہ افزائی کیلئے انعامات د ئیے ۔ پہلی پوزیشن حاصل کرنے والے ثقلین علی (1149 نمبر) کو رانا ظہور احمد کی جانب سے 50 ہزار روپے اور شیلڈ دی گئی۔ دوسری پوزیشن حاصل کرنے والے مشتاق کو 15 ہزار روپے اور شیلڈ جبکہ دیگر نمایاں طلبا کو بھی شیلڈز سے نوازا گیا۔ رانا ظہور احمد نے اعلان کیا کہ آئندہ جو بھی طالبعلم اس سکول سے بورڈ کی پہلی تین پوزیشنوں میں سے کوئی بھی حاصل کرے گا، اسے ایک لاکھ روپے انعام دیا جائے گا۔