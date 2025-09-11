سیلاب سے متاثرہ افراد کیلئے کوٹ سلیم میں خصوصی میڈیکل کیمپ کا انعقاد
حافظ آباد(نمائندہ دُنیا ، نامہ نگار)دریائے چناب میں آنے والے تاریخ کے بدترین سیلاب سے متاثرہ افراد کیلئے کوٹ سلیم میں خصوصی میڈیکل کیمپ کا انعقاد کیا گیا۔
کیمپ کا اہتمام علاقے کی معروف سماجی شخصیات اسداﷲ بھون ایڈووکیٹ اور سلیم بھون نے کیا جس میں بڑی تعداد میں سیلاب متاثرین کا میڈیکل چیک اپ کیا گیا۔ اس کیمپ میں سیلاب متاثرین کا ماہر ڈاکٹروں نے تفصیلی معائنہ کیا اور انہیں مفت ادویات فراہم کی گئیں۔ کیمپ کی قیادت سابق چیف ایگزیکٹو آفیسر ہیلتھ ڈاکٹر رحمت اﷲ ثاقب نے کی جبکہ ان کے ہمراہ ڈاکٹر عائزہ فاطمہ (سکن سپیشلسٹ) ڈاکٹر عبدالمجید (میڈیکل سپیشلسٹ)، ڈاکٹر اُسامہ، ڈاکٹر عثمان اور ڈاکٹر ذوالفقار بھی شریک ہوئے ۔ ڈاکٹروں کی ٹیم نے مریضوں کو مختلف بیماریوں کے حوالے سے علاج اور احتیاطی تدابیر سے آگاہ کیا۔