حافظ آباد:سیلاب متاثرین میں راشن ،جانوروں کیلئے ونڈا تقسیم
حافظ آباد(نامہ نگار ،نمائندہ دُنیا )ڈپٹی کمشنر عبدالرزاق نے سیلابی علاقوں اور ریلیف کیمپوں کا دورہ کیا جہاں انہوں نے متاثرین میں راشن اور جانوروں کیلئے ونڈا تقسیم کیا۔
ڈپٹی کمشنر نے سیلاب سے متاثرہ دیہات ٹھٹھہ مونا صلابت اور کدلتھی سمیت دیگر دیہات و ڈیرہ جا ت کا دورہ کیا جہاں انہوں نے دیہاتیوں سے ملاقات کی اور ان میں حکومت پنجاب اور ضلعی انتظامیہ کی جانب سے راشن اور جانوروں کیلئے ونڈا تقسیم کیا۔ ڈپٹی کمشنر نے فلڈ ریلیف کیمپ قاد رآبا د کالونی ، ونیکے تارڑ ، خانپور اور با غ کہنہ کا دورہ کیا جہاں انہوں نے سیلاب متاثرین کی سہولیات کے لیے محکمہ صحت ،لائیو سٹاک ، ریسکیو 1122اور دیگر محکموں کی جانب سے دستیاب سہولیات اور انتظامات کا جائزہ لیا۔ ڈپٹی کمشنر نے باغ کہنہ ریلیف کیمپ میں سیلاب متاثرین کے ساتھ کھانا کھایااور راشن بھی تقسیم کیا۔ڈپٹی کمشنر کاکہنا تھا کہ حکومت پنجاب اور ضلعی انتظامیہ مصیبت میں مبتلا سیلاب متاثرہ بہن بھائیوں کو کسی صورت تنہا نہیں چھوڑے گی انہیں ہر ممکن سہولیات ، راشن ، جانوروں کی خوراک کی فراہمی کیلئے اقدامات کا سلسلہ جاری رہے گا۔