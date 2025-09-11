صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

حافظ آباد:سیلاب متاثرین میں راشن ،جانوروں کیلئے ونڈا تقسیم

  • گوجرانوالہ
حافظ آباد:سیلاب متاثرین میں راشن ،جانوروں کیلئے ونڈا تقسیم

حافظ آباد(نامہ نگار ،نمائندہ دُنیا )ڈپٹی کمشنر عبدالرزاق نے سیلابی علاقوں اور ریلیف کیمپوں کا دورہ کیا جہاں انہوں نے متاثرین میں راشن اور جانوروں کیلئے ونڈا تقسیم کیا۔

ڈپٹی کمشنر نے سیلاب سے متاثرہ دیہات ٹھٹھہ مونا صلابت اور کدلتھی سمیت دیگر دیہات و ڈیرہ جا ت کا دورہ کیا جہاں انہوں نے دیہاتیوں سے ملاقات کی اور ان میں حکومت پنجاب اور ضلعی انتظامیہ کی جانب سے راشن اور جانوروں کیلئے ونڈا تقسیم کیا۔ ڈپٹی کمشنر نے فلڈ ریلیف کیمپ قاد رآبا د کالونی ، ونیکے تارڑ ، خانپور اور با غ کہنہ کا دورہ کیا جہاں انہوں نے سیلاب متاثرین کی سہولیات کے لیے محکمہ صحت ،لائیو سٹاک ، ریسکیو 1122اور دیگر محکموں کی جانب سے دستیاب سہولیات اور انتظامات کا جائزہ لیا۔ ڈپٹی کمشنر نے باغ کہنہ ریلیف کیمپ میں سیلاب متاثرین کے ساتھ کھانا کھایااور راشن بھی تقسیم کیا۔ڈپٹی کمشنر کاکہنا تھا کہ حکومت پنجاب اور ضلعی انتظامیہ مصیبت میں مبتلا سیلاب متاثرہ بہن بھائیوں کو کسی صورت تنہا نہیں چھوڑے گی انہیں ہر ممکن سہولیات ، راشن ، جانوروں کی خوراک کی فراہمی کیلئے اقدامات کا سلسلہ جاری رہے گا۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

ٹیکس دہندگان کی سہولت کیلئے ہر ممکن اقدامات کرر ہے ، راشد محمود

یوم دفاع پاکستان کے موقع پر فوجی فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام تقریب ،شہدا کو خراج عقیدت

این ایچ اے کے زیر اہتمام محفل میلاد کا انعقاد

ملازمین کو جدید طبی سہولیات کی فراہمی کیلئے کوشاں ہیں ، رندھاوا

ڈینگی کے اسلام آباد میں 18نئے مریض ،پنڈی میں 46زیر علاج

ڈی فار میسی ، فوڈ سائنس اور ہیومن نیوٹریشن کے نظر ثانی شدہ نصاب مرتب

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
قائداعظم بطور وکیل …(2)
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ککر تے انگور چڑھایا ہر گچھا زخمایا
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
’’سیاسی شعور‘‘ کا جوابی حملہ
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
یہ جو پبلک ہے‘ یہ سب جانتی ہے!
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
اگلی باری کس کی؟
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
رسول اللہﷺ سے ہمارے تعلق کے تقاضے …(1)
مفتی منیب الرحمٰن