گیپکو کی نجکاری کیخلاف ہڑتال، دفاتر کی تالا بندی
گوجرانوالہ(سٹی رپورٹر) واپڈا ہائیڈرو الیکٹرک ورکرز یونین کے زیراہتمام گیپکو کی نجکاری کے خلاف کام چھوڑ ہڑتال،گیپکو ملازمین نے تمام دفاتر کی تالا بندی کردی۔
ریجنل چیئرمین ولی الرحمن خان کی زیر قیادت ملازمین سڑکوں پر نکل آئے اور لیبر ہال جی ٹی روڈ سے احتجاجی مظاہرہ کرتے ہوئے گیپکو ہیڈ کوارٹرز پہنچ گئے ،اس دوران مظاہرین نے حکومتی پالیسیوں اور گیپکو کی نجکاری کے خلاف پلے کارڈ اور بینرز اٹھارکھے تھے ۔مظاہر ین سے خطاب کرتے ہوئے ولی الرحمن نے کہا کہ بجلی تقسیم کار کمپنیوں کی نجکاری کے خلاف 17 ستمبر کو پارلیمنٹ کے باہر احتجاجی دھرنا دیں گے ، مرکزی سیکرٹری جنرل خورشید احمد کی قیادت میں ملک بھر سے ملازمین اور عہدیدار شرکت کریں گے گیپکو کی نجکاری کا عمل نہ رکا تو ملک بھر کی بجلی بند کرنے کا فیصلہ کرنے پر مجبور ہونگے ۔ مظاہرین نے کہا کہ گیپکوملازمین کے بچوں کو فوری بھرتی کیا جائے ،سٹاف کی شارٹیج ختم کی جائے ،گیپکوانتظامیہ ملازمین کیلئے فوری طور پر موٹر سائیکل کی فراہمی یقینی بنائی جائے ،پر وموشن وٹائم سکیل اپ گریڈ یشن کو فوری طور پر کیا جائے ،گیپکوملازمین کی مستقلی یقینی بنائی جائے ، گیپکوٹاؤن کوبلا تا خیر مکمل کیاجائے، جبری مشقت ختم کی جائے ۔ صارفین کے ڈیٹا کو لیکشن سے ا نکا رو دیگر جائزمطالبات کے حق میں تقاریر کی گئیں۔