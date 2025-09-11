سیلاب کے بعد مہنگائی کا طوفان ، اشیائے خورونوش شہریوں کی پہنچ سے دور ، آٹا نایاب
سیالکوٹ ،حافظ آباد(نمائندہ دنیا،نامہ نگار )سیالکوٹ ، حافظ آباد اور گردونواح میں سیلاب کے بعد مہنگائی کے طوفان نے تباہی مچا دی ۔ اشیائے خورونوش عوام کی پہنچ سے دور ، آٹا نایاب ہوگیا ۔
ضلعی انتظامیہ اور پرائس مجسٹریٹ سیلابی علاقوں میں مہنگائی کنٹرول کرنے میں بری طرح ناکام ہوگئے ۔ سیالکوٹ ،ڈسکہ ،پسرور ،سمبڑیال کے سینکڑوں دیہات میں سیلابی صورتحال کے بعد دودھ 250 سے 300 روپے فی لٹر ، دال چنا 350 روپے ، سفید چنے 400روپے ، چینی 200روپے اور سبزیاں کدو 300روپے ، ٹینڈے 280روپے ، ٹماٹر 400 روپے ،دیسی توری 280روپے ، ادرک 800، لہسن600 روپے ، پیاز 150روپے کلو،سبز مرچ 250 روپے جبکہ امردو 300، آرڑو 300، انگور 550روپے ، سیب 350روپے فی کلو میں فروخت ہورہاہے جبکہ 20 کلو آٹے کا تھیلا نایاب ہوچکا ہے آٹا کا 20 کلو کا تھیلا 1500 سے 2200 روپے تک فروخت ہورہا ہے ۔ حافظ آباد میں چھوٹا گوشت 1750 کے بجائے 2400روپے اور بڑا گوشت9سوروپے کے بجائے 12سوروپے کلو میں فروخت کرنا شروع کردیا۔