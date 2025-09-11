صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بارشوں ، سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں صفائی کا حکم

  • گوجرانوالہ
گوجرانوالہ(سٹاف رپورٹر)محکمہ بلدیات کی ہدایت پر چیف ایگزیکٹو آفیسر گوجرانوالہ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی فرحان مجتبیٰ نے صفائی کنٹریکٹرز، آپریشن و تحصیل منیجرز کو احکامات جاری کیے ہیں کہ شہر بھر میں صفائی کے اقدامات کو یقینی بنایا جائے ۔

محکمہ بلدیات حکومت پنجاب کی جاری کی گئیں ہدایات کے مطابق ستھرا پنجاب کنٹریکٹرز کی زمہ داریوں میں ہے کہ وہ مرکزی شاہراہوں، سڑکوں، رہائشی و اندرون شہر، دیہی علاقوں، مارکیٹس، بازاروں، قبرستانوں، بس و ویگن اڈوں، ریلوے سٹیشنوں و پٹریوں کے اطراف، تعلیمی اداروں، ہسپتالوں، عبادت گاہوں، نہروں، نالوں، پبلک مقامات جن میں پکنک پوائنٹس، پارکس کے اطراف صفائی ستھرائی کے علاوہ، گھروں سے کوڑا کرکٹ (ڈور ٹو ڈور)سے بروقت کوڑا اٹھایا جائے۔ ان ہدایات پر روزانہ عملدرآمد یقینی بنایا جائے ۔ انہوں نے جی ڈبلیو ایم سی کے فیلڈ افسر وں کو خصوصی ہدایات جاری کی ہیں کہ وہ صفائی سے متعلق عملدرآمد رپورٹ روزانہ شام 4 بجے تک مقررہ نکات کے مطابق ڈیش بورڈ پر اپلوڈ کریں۔ سی ای او جی ڈبلیو ایم سی فرحان مجتبٰی نے گجرات میں گزشتہ دنوں آنے والے سیلاب سے پیدا ہونیوالی صورتحال، نشیبی علاقوں سے واسا، میونسپل کارپوریشن گجرات اور دیگر اداروں کے ہمراہ گوجرانوالہ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے نکاسی آب اور صفائی کے گرینڈ آپریشن کو مانیٹر کیا۔ صفائی عملہ کو برساتی و سیوریج نالوں کی صفائی، سیلاب سے شہر میں آنیوالی مٹی کو روڈز سے صاف کرنے کی ہدایات جاری کیں۔

 

