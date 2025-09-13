صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اپر چنا ب پل کے قریب ماحول دوست ریڑھی بازار قائم

  • گوجرانوالہ
گوجرانوالہ(سٹاف رپورٹر)گوجرانوالہ میں اپر چنا ب پل کے قریب پنجاب کے پہلے ماحول دوست ریڑھی بازار کا افتتاح کردیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر نوید احمد نے ممبر صوبائی اسمبلی عمران خالد بٹ اور اسسٹنٹ کمشنر (صدر) فیصل مجید کے ہمراہ ماڈل ریڑھی بازار کا افتتاح کیا۔۔۔

انہوں نے میڈیا کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ یہ بازار نہ صرف سٹریٹ وینڈرز (ریڑھی بانوں)کو باعزت روزگار فراہم کرنے کا ذریعہ ہے بلکہ ماحولیاتی تحفظ کی مثال بھی قائم کر رہا ہے ، ریڑھی بازار کو مکمل طور پر پلاسٹک فری اور کنکریٹ فری بنایا گیا ہے ۔اسسٹنٹ کمشنر فیصل مجید نے بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ روایتی بازاروں کے برعکس اس بازار کی تعمیر میں کنکریٹ کا استعمال نہیں کیا گیا۔اس کی جگہ قدرتی مواد جیسے لکڑی، بانس اور مٹی کا استعمال کیا گیا ہے جو ماحول کو نقصان نہیں پہنچاتے اور تعمیراتی لاگت کو بھی کم کرتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ بازار کی منفرد بات یہ ہے کہ یہاں پیدا ہونے والے تمام کچرے کو ڈی کمپوز کیا جائے گا،پلاسٹک اور کنکریٹ کی عدم موجودگی سے کاربن فٹ پرنٹ کم ہوگا، جو گلوبل وارمنگ کے خلاف جنگ میں مددگار ہے ۔ ستھرا پنجاب پروگرام کے گوجرانوالہ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی ریڑھی بازار سے روزانہ جمع ہونے والا گرین ویسٹ اور کچرا بروقت ٹھکانے لگائے گی۔ 

 

