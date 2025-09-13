صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

’’تعلیم سب کیلئے ‘‘ کے تحت بیک ٹو سکول پروگرام کی تقریب

  • گوجرانوالہ
گوجرانوالہ (نیوز رپورٹر)ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی کے زیراہتمام گورنمنٹ گرلز ہائی سکول نجیب میموریل گوجرانوالہ میں ڈویژنل سطح پر بیک ٹو سکول پروگرام کی تقریب منعقد ہوئی۔ ڈپٹی کمشنر نوید احمد نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔۔۔

 تقریب میں چیف ایگزیکٹو آفیسر ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی ڈاکٹر عطیہ ارشد ملک، گوجرانوالہ ڈویژن کے تمام اضلاع (سیالکوٹ، حافظ آباد، نارووال، منڈی بہاؤالدین)کے سی ای اوز ایجوکیشن، ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسرز گوجرانوالہ (سیکنڈری، ایلیمنٹری، ویمن) اور محکمہ تعلیم کے دیگر افسر وں نے بھرپور شرکت کی۔وزیراعلیٰ مریم نواز شریف کے ویژن تعلیم سب کے لیے  کے تحت یہ پروگرام شروع کیا گیا ہے جس کا مقصد آؤٹ آف سکول بچوں کو دوبارہ تعلیمی اداروں میں لانا ہے ۔ وزیر تعلیم رانا سکندر حیات اور سیکرٹری سکول ایجوکیشن پنجاب خالد نذیر وٹو کی ہدایات پر یہ مہم صوبہ بھر میں جاری ہے ۔ڈپٹی کمشنر نوید احمد نے کہا کہ تعلیم کے فروغ میں حکومت پنجاب کی یہ مہم سنگ میل ثابت ہوگی۔ ڈاکٹر عطیہ ارشد ملک نے کہا کہ انرولمنٹ مہم 2025 کے دوران ڈویژن بھر میں نمایاں بہتری سامنے آئی ہے ۔ 

 

