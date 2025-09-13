صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جماعت رضائے مصطفی کا کلیدی عہدوں سے قادیانیوں کی برطرفی کا مطالبہ

  گوجرانوالہ
جماعت رضائے مصطفی کا کلیدی عہدوں سے قادیانیوں کی برطرفی کا مطالبہ

گوجرانوالہ(سٹاف رپورٹر)امیر جماعت رضائے مصطفی پاکستان مولانا پیر محمد داؤد رضوی نے جمعۃ المبارک کے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ 6 اور 7 ستمبر کو ملکی تاریخ میں اہم حیثیت حاصل ہے۔۔۔6

 ستمبر کو ہمارے ملک کی جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت کا اہتمام ہوا تو 7 ستمبر کو ہماری دینی و نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کا اہتمام ہوا اور قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا۔اس موقع پر شہدائے ختم نبوت اور شہدائے پاکستان کے بلندی درجات اور وطِن عزیز پاکستان کے امن و سلامتی کے لئے خصوصی دعا کی گئی۔اجتماع جمعہ میں حکومت سے مطالبہ کیا گیا کہ کلیدی عہدوں سے قادیانیوں کو برطرف کیا جائے ۔

 

