ڈسکہ :صفائی ملازمین رکشوں کی مرمت خود کرانے پر مجبور
موترہ(نامہ نگار )ڈسکہ شہرمیں سالڈویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے ملازمین کوڑا کرکٹ اٹھانے کیلئے دئیے گئے لوڈر رکشوں کی مرمت خود کرانے پرمجبور ہوگئے۔۔۔
ڈسکہ میں صفائی ستھرائی کیلئے سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی والوں کی طرف سے ملازمین کو لوڈر رکشہ اور پک اپ وغیرہ دی گئی ہیں جو کوئی لوڈر رکشہ اور پک اپ وغیرہ خراب ہوجاتی ہے تو ملازمین اس کو خود مرمت کرواتے ہیں سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی والے انہیں لوڈر رکشوں اور پک اپ وغیرہ کی مرمت کیلئے کوئی بل وغیرہ نہیں دیتے ملازمین خراب رکشوں اور پک اپ وغیرہ کو پیسے نہ ہونے کی بنا پر کئی کئی دن تک ٹھیک نہیں کراتے ۔ ملازمین نے وزیراعلیٰ سے مطالبہ کیاہے کہ لوڈرکشے اور پک اپ وغیرہ ٹھیک کرانے کے بل ادا کئے جائیں۔