دہشتگردی کیخلاف حکومتی اقدامات قابل تحسین ہیں :مولانا زبیر کھٹانہ
گوجرانوالہ(نیوز رپورٹر)علما کونسل کے ضلعی صدرمولانا زبیر کھٹانہ اور جنرل سیکرٹری حاجی ملک نوازنے کہا ہے کہ علامہ طاہر محمود اشرفی کی قومی پیغام امن کمیٹی کے بطور کو آرڈی نیٹرتعیناتی خوش آئند ہے۔۔۔
انکی تعیناتی سے موجودہ حکومت کے جاری امن مشن کو مزید تقویت ملے گی ،حکومت پاکستان دہشتگردی اور غیر ملکی مداخلت کے خلاف جو اقدامات اٹھا رہی ہے وہ قابل تحسین ہیں جس سے تمام پاکستانی بالخصوص بیرون ملک مقیم پاکستانی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں ۔انہوں نے اجلاس سے خطاب میں مزید کہا کہ ملک نظریاتی اور جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت میں فیلڈ مارشل عاصم منیر کی ولولہ انگیزقیادت کا اہم کردار ہے ۔