زاہد شاہ کے قتل پر ادارے دبائو کا شکا نہ ہوں :جے یوآئی

  • گوجرانوالہ
وزیرآباد(ڈسٹرکٹ رپورٹر )ظلم وجبر کے سامنے جمعیت علما اسلام سیسہ پلائی دیوار بن کر کھڑی ہے ،خاندان سادات کے خون ناحق بارے ریاستی ادارے کسی دباؤ کا شکار نہ ہوں،پاکستانی قوانین کے تحت قاتل پر دفعات لگائیں اور کیفر کردار تک پہنچائیں۔۔۔

 مقتول خاندان سے مکمل داد رسی کی جائے گی اگر 3 دن میں قانون کی عملداری نہ کی گئی تو جمعیت علما اسلام مقتول خاندان کے ساتھ مل کر بھرپور احتجاج کرے گی ،مقتول خاندان کی داد رسی تک احتجاج کا دائرہ کار وسیع ہوتا رہے گا۔ان خیالات کا اظہار جمعیت علما اسلام کے رہنما مولانا محمد رفیق عابد علوی نے مولانا حافظ غیور حسین شاہ مرحوم کے مقتول صاحبزادے سید زاہد حسین شاہ کی نماز جنازہ پڑھانے کے موقع پر کیا۔اس موقع پر انہوں نے تھانہ سٹی پولیس وزیرآباد کے ایس ایچ او اور قانون کی عملداری کے اداروں کو مخاطب کرتے ہو ئے کہا کہ ہم امن پسند اور قانون کی پاسداری کے علمدار ہیں ہم میت لیکر چوکوں چوراہوں کو بند کرکے انتظامیہ کے لئے دشواریاں پیدا کرنا نہیں چاہتے مگر مظلوم کے حق کیلئے احتجاج کرنا اور حق لینا جانتے ہیں ۔ یاد رہے کہ ملزم نے کچھ روز قبل مسجد سے نماز ادا کرکے کر نکلنے والے نمازی سید زاہد حسین شاہ کو تیز دھار آلے سے حملہ کرکے شہیدکردیا تھا ۔

 

