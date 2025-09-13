ڈسکہ :بھکاری لڑکیوں ،بچوں کی یلغار ،علاقہ مکین پر یشان
منڈیکی گورائیہ(نامہ نگار )ڈسکہ اور گردنواح میں بھکاریوں کی یلغار علاقہ مکین پریشان بھکاری لڑکیوں نے علاقہ مکینوں کا جینامحال کردیا ۔ علاقہ بھرمیں بھیک مانگنے والوں کی تعداد میں دن بدن اضافہ ہورہا ہے۔۔۔
جس میں زیادہ تعداد نوجوان لڑکیوں اور چھوٹے چھوٹے بچے اور بچیوں کی ہے جنہوں نے سودا سلف خریدنے والی خواتین حضرات کے ناک میں دم کررکھا ہے نوجوان بھکاری لڑکیاں نازیبا حرکات کرتے ہوئے بھی پائی جاتی ہیں یہ مانگنے والی لڑکیاں اور بچے زبردستی ہرآنے جانے والے خریداروں کو کپڑوں سے پکڑ کر بھیک مانگتے نظر آتے ہیں اگر کسی ایک بچے کو بھیک دے دو تو لائنیں بناکر تنگ کرنا شروع کردیتے ہیں اوران مانگنے والوں میں کچھ تعدادجرائم پیشہ عناصر کی بھی ہوتی ہے جو مانگنے کیساتھ ساتھ چوریاں بھی کرتے ہیں علاقہ کی سیاسی وسماجی حلقوں نے اعلیٰ حکام سے فوری اصلاح واحوال کا مطالبہ کیاہے ۔