صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈسکہ :بھکاری لڑکیوں ،بچوں کی یلغار ،علاقہ مکین پر یشان

  • گوجرانوالہ
ڈسکہ :بھکاری لڑکیوں ،بچوں کی یلغار ،علاقہ مکین پر یشان

منڈیکی گورائیہ(نامہ نگار )ڈسکہ اور گردنواح میں بھکاریوں کی یلغار علاقہ مکین پریشان بھکاری لڑکیوں نے علاقہ مکینوں کا جینامحال کردیا ۔ علاقہ بھرمیں بھیک مانگنے والوں کی تعداد میں دن بدن اضافہ ہورہا ہے۔۔۔

 جس میں زیادہ تعداد نوجوان لڑکیوں اور چھوٹے چھوٹے بچے اور بچیوں کی ہے جنہوں نے سودا سلف خریدنے والی خواتین حضرات کے ناک میں دم کررکھا ہے نوجوان بھکاری لڑکیاں نازیبا حرکات کرتے ہوئے بھی پائی جاتی ہیں یہ مانگنے والی لڑکیاں اور بچے زبردستی ہرآنے جانے والے خریداروں کو کپڑوں سے پکڑ کر بھیک مانگتے نظر آتے ہیں اگر کسی ایک بچے کو بھیک دے دو تو لائنیں بناکر تنگ کرنا شروع کردیتے ہیں اوران مانگنے والوں میں کچھ تعدادجرائم پیشہ عناصر کی بھی ہوتی ہے جو مانگنے کیساتھ ساتھ چوریاں بھی کرتے ہیں علاقہ کی سیاسی وسماجی حلقوں نے اعلیٰ حکام سے فوری اصلاح واحوال کا مطالبہ کیاہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

عبدالعلیم خان کا جلال پور پیروالا کا دورہ، سیلابی صورتحال کا جائزہ لیا

آن لائن وومن پو لیس سٹیشن 2700شکایات کا اندارج

مارگلہ ہلز پر تمام ہائیکنگ ٹریلز کو کھول دیا گیا

پنجاب فوڈ اتھارٹی کی کارروائی 210لیٹر ملاوٹی دودھ تلف

کمپٹیشن کمیشن نے روٹ 2ہیلتھ کی مخصوص شیئرہولڈنگ کے حصول کی منظوری دیدی

ہمشیرہ کے گھر پر قبضہ کی کوشش،جان سے مارنے کی دھمکیاں دینے والا شخص گرفتار

آج کے کالمز

خورشید ندیم
’زندہ ہے جمعیت زندہ ہے‘
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
اس آفت میں اتنی فرصت کیسے مل گئی ؟
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
اسرائیل کا عربوں کو کھلا چیلنج
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
بیوروکریسی خادم یا مخدوم
افتخار احمد سندھو
جویریہ صدیق
نیپال میں بدلتے حالات
جویریہ صدیق
مفتی منیب الرحمٰن
رسول اللہﷺ سے ہمارے تعلق کے تقاضے…(2)
مفتی منیب الرحمٰن