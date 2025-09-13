عالم چوک:مہنگی رو ٹی، نان بیچنے پر پیرا فورس کا آپریشن
عالم چوک (نمائندہ خصوصی )عالم چوک، لدھیوالہ ،کوٹ اسحاق میں گراں فروشی کے خلاف پیرا فورس کا آپریشن مہنگے داموں روٹی اور نان فروخت کرنے والے تنور مالکان کو حراست میں لے لیا گیا۔۔۔
بتایا گیا ہے کہ عالم چوک لدھیوالہ کوٹ اسحاق میں تنورمالکان کی جانب سے کم وزن روٹی اور نان مہنگے داموں فروخت کرنے کی روزنامہ دنیا میں خبر شائع ہونے کا نوٹس لیتے ہوئے پیرا فورس نے عالم چوک لدھیوالہ اور کوٹ اسحاق کے ہوٹلوں پر روٹی کا وزن کم اور قیمت زیادہ ہونے پر متعدد ہوٹل مالکان کو حراست میں لے لیا اور بھاری جرمانہ عائد کیا گیااور آئندہ گراں فروشی سے اجتناب کرنے کی وارننگ دی گئی ۔