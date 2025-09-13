پردیسی پرندوں کی آمد شروع کھیتوں کی رونقیں بحال
تتلے عالی(نامہ نگار )موسمی تبدیل ہوتے ہی پردیسی پرندوں کی آمد شروع، کھیتوں کھلیانوں کی رونقیں بحال ہونے لگیں،پنجاب حکومت نے شکار پر لگی پابندی ختم کرنے کیلئے سفارشات طلب کرلیں۔۔۔
تفصیلات کے مطابق روس، چین ودیگر سرد علاقوں میں برف باری کی وجہ سے مرغابی،نیل سر،نیلا مرغا،فاختہ،تلیر ودیگر پرندوں کی ہزاروں میل کا سفر طے کرکے پاکستان میں آمد شروع ہو گئی ہے جس سے کھیتوں کھلیانوں، ندی نالوں،مچھلی فارموں،پہاڑی ورسرحدی علاقوں کی رونقیں بحال ہوناشروع ہو گئی ہیں۔پردیسی پرندوں کی آمد پر غیر قانونی طور پر شکار بھی شروع ہوگیا ۔پنجاب حکومت نے جنگلی وآبی پرندوں کے شکار پر لگی ہوئی پابندی ختم کرنے کیلئے محکمہ جنگلی حیات کے ڈویژنل ڈپٹی دائریکٹرز سے سفارشات طلب کرلی ہیں۔