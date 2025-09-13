صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نوشہرہ ورکاں :ناشتہ کرتے ہی لڑکی کی طبیعت بگڑ گئی ، ہسپتال میں چل بسی

  • گوجرانوالہ
نوشہرہ ورکاں :ناشتہ کرتے ہی لڑکی کی طبیعت بگڑ گئی ، ہسپتال میں چل بسی

نوشہرہ ورکاں (نمائندہ دنیا )نواحی گاؤں منگوکی ورکاں کی رہائشی 17 سالہ لڑکی (ح)کی طبیعت ناشتہ کرنے کے بعد اچانک خراب ہو گئی جس کو فوری طور پر طبی امداد کے تحصیل ہیڈکوارٹرز ہسپتال منتقل کیا گیا۔۔۔

تشویشناک حالت کے پیش نظر ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر زہسپتال گوجرانوالہ ریفر کر دیا گیا مگر وہ جانبر نہ ہو سکی ۔ایس پی صدر شاہد نواز وڑائچ تحصیل ہیڈکوارٹر ہسپتال پہنچے اور صورت حال کا جائزہ لیا، مقامی پولیس نے دفعہ 74 کی کارروائی کرتے ہوئے پوسٹ مارٹم کر ایا لیا جس کی رپورٹ آنے پر ہی موت کی وجہ معلوم ہو سکے گی۔

 

