راہوالی میں گھر سے 35 لاکھ روپے اور زیورات چوری

  • گوجرانوالہ
راہوالی (نامہ نگار،نمائندہ دنیا )تھانہ کینٹ کے علاقہ میں چوری کی وارداتوں میں نامعلوم چور شہریوں کے 40لاکھ روپے ، طلائی زیورات، موٹر سائیکلیں، موٹر پمپ، پتل، تانبہ اور موبائل چوری کرکے لے گئے۔۔۔

 گلی نمبر 7علامہ اقبال ٹاؤن راہوالی کا سہیل احمد اہل خانہ کے ہمراہ شام 5بجے ضروری کام کے لیے باہر گیا تو اس کی عدم موجودگی میں نامعلوم چور 35لاکھ روپے ، طلائی ٹاپس چوری کرکے لے گئے ۔ ڈوگرانوالہ کے شہری کے گھر سے نامعلوم چور 2لاکھ روپے ، 2 قیمتی موبائل، کینٹ ایریا کے تنویر تحسین اعوان کی موٹر سائیکل نمبر AKC-7237مین بازار راہوالی سے دن 1بجے کے قریب ، گلشن لیبر کالونی کے احسان اﷲ ساجد کی موٹر سائیکل نمبری GAP-9260اس کے پنسار سٹور کے باہر سے ،شرقی راہوالی کے ملک محمد آصف کے اخترآباد میں کباڑ کے گودام سے 20ہزار روپے کا موٹر پمپ، 70ہزار روپے مالیت کا پتل تانبہ و سکریپ، 23ہزار روپے کا کمپیوٹر نامعلوم چور چوری کرکے لے گئے ۔

 

