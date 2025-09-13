صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

لدھیوالہ وڑائچ:رقم کا تنازع گوالوں پر فائرنگ ، 2 بھا ئی گرفتار

لدھیوالہ وڑائچ:رقم کا تنازع گوالوں پر فائرنگ ، 2 بھا ئی گرفتار

لدھیوالہ وڑائچ(نامہ نگار )رقم کے تنازع پر دکاندارنے ساتھیوں کے ہمراہ دودھ سپلائر پر فائرنگ کر دی، دو ملزم گرفتار کرلئے گئے ۔ بتایا گیا ہے کہ لدھیوالہ میں دودھ دہی کی دکان کے مالکان عمران بٹ اور عدنان بٹ نے دودھ سپلائرظفر اقبال اور۔۔۔

 عثمان سے ایک لاکھ روپے لینے تھے ،تلخ کلامی ہونے پر دونوں نے اپنے ساتھیوں کے ہمراہ عثمان اور ظفر اقبال پر فائرنگ کر دی ، لدھیوالہ پولیس نے عمران بٹ اوراس کے بھائی عدنان بٹ کو گرفتار کر لیا جبکہ انکے ساتھی فرار ہو گئے ۔

 

