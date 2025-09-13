صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تحریک اہلسنت حافظ آباد کے زیر اہتمام تاجدار ختم نبوت ؐ کانفرنس

  • گوجرانوالہ
تحریک اہلسنت حافظ آباد کے زیر اہتمام تاجدار ختم نبوت ؐ کانفرنس

حافظ آباد(نامہ نگار ، نمائندہ دنیا )تحریک اہلسنت حافظ آباد کے زیر اہتمام تاجدار ختم نبوت ؐ کانفرنس کا انعقاد جامع مسجد بلال ونیکے تارڑ میں کیا گیا جس میں ضلعی صدر علامہ اعجاز احمد عدن چشتی نے کہا کہ۔۔۔

 مسئلہ ختم نبوت اتنا اہم ہے کہ اس پر قران پاک کی 100 سے زائد آیات ،200 سے زائد احادیث ہیں ۔ضلعی جنرل سیکرٹری علامہ اجمل چشتی نے کہا رسول اﷲ ؐ کیلئے عالم ارواح میں جو وعدہ لیا گیا وہ بھی مسئلہ ختم نبوت پر دلیل ہے ۔ کانفرنس کے آخر میں سیلاب زدگان اور پاکستان کیلئے دعا ئے خیر کی گئی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

عبدالعلیم خان کا جلال پور پیروالا کا دورہ، سیلابی صورتحال کا جائزہ لیا

آن لائن وومن پو لیس سٹیشن 2700شکایات کا اندارج

مارگلہ ہلز پر تمام ہائیکنگ ٹریلز کو کھول دیا گیا

پنجاب فوڈ اتھارٹی کی کارروائی 210لیٹر ملاوٹی دودھ تلف

کمپٹیشن کمیشن نے روٹ 2ہیلتھ کی مخصوص شیئرہولڈنگ کے حصول کی منظوری دیدی

ہمشیرہ کے گھر پر قبضہ کی کوشش،جان سے مارنے کی دھمکیاں دینے والا شخص گرفتار

آج کے کالمز

خورشید ندیم
’زندہ ہے جمعیت زندہ ہے‘
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
اس آفت میں اتنی فرصت کیسے مل گئی ؟
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
اسرائیل کا عربوں کو کھلا چیلنج
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
بیوروکریسی خادم یا مخدوم
افتخار احمد سندھو
جویریہ صدیق
نیپال میں بدلتے حالات
جویریہ صدیق
مفتی منیب الرحمٰن
رسول اللہﷺ سے ہمارے تعلق کے تقاضے…(2)
مفتی منیب الرحمٰن