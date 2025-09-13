تحریک اہلسنت حافظ آباد کے زیر اہتمام تاجدار ختم نبوت ؐ کانفرنس
حافظ آباد(نامہ نگار ، نمائندہ دنیا )تحریک اہلسنت حافظ آباد کے زیر اہتمام تاجدار ختم نبوت ؐ کانفرنس کا انعقاد جامع مسجد بلال ونیکے تارڑ میں کیا گیا جس میں ضلعی صدر علامہ اعجاز احمد عدن چشتی نے کہا کہ۔۔۔
مسئلہ ختم نبوت اتنا اہم ہے کہ اس پر قران پاک کی 100 سے زائد آیات ،200 سے زائد احادیث ہیں ۔ضلعی جنرل سیکرٹری علامہ اجمل چشتی نے کہا رسول اﷲ ؐ کیلئے عالم ارواح میں جو وعدہ لیا گیا وہ بھی مسئلہ ختم نبوت پر دلیل ہے ۔ کانفرنس کے آخر میں سیلاب زدگان اور پاکستان کیلئے دعا ئے خیر کی گئی۔