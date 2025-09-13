صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

محکمہ صحت گجرات کی ٹیموں کی سیلاب متاثرہ علاقوں میں سپرے

  • گوجرانوالہ
گجرات (نامہ نگار )محکمہ صحت گجرات کی ٹیموں نے سیلاب متاثرہ علاقوں میں سرویلنس، لارو ا کشی، سپرے اور فوگنگ کی کارروائیاں کیں۔۔۔

 اس موقع پر شہریوں کو ڈینگی اور دیگر بیماریوں سے بچاؤ کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی بھی ہدایت کی گئی۔فوگنگ اور سپرے کا عمل گلزار مدینہ روڈ، محلہ مسلم آباد، نورپور، غریب پورہ، حسن چوک، کچہری چوک، پاکستان چوک، کورٹ روڈ سمیت دیگر متاثرہ علاقوں میں کیا گیا۔محکمہ صحت کے مطابق انسداد ڈینگی سرگرمیاں رواں سیزن جاری ہیں اور عوام انتظامیہ کے ساتھ مکمل تعاون کریں۔

 

 

