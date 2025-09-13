نعمان گوندل نے ڈسٹرکٹ اکاؤنٹ آفیسر سیالکوٹ کا چارج سنبھال لیا
سیالکوٹ (نمائندہ دنیا ، ڈسٹرکٹ رپورٹر) نعمان علی گوندل نے ڈسٹرکٹ اکاؤنٹ آفیسر سیالکوٹ کے عہدے کا چارج سنبھال کر ذمہ داریاں ادا کرنا شروع کر دی ہیں۔۔۔
51 ویں کامن اکاؤنٹس گروپ کے نعمان علی نے 2022 میں اے جی آفس لاہور سے سروس کا آغاز کیا اور اب سیالکوٹ میں پہلی فیلڈ ڈیوٹی ہے ۔ 27 سالہ آفیسر نے چارج سنبھالنے کے فوراً بعد ڈسٹرکٹ اکاؤنٹ آفس سیالکوٹ میں شکایت سیل قائم کیا ہے اور شکایات کے اندراج کیلئے دفتر کے سرکاری نمبر 0529250160 کے علاوہ وٹس ایپ نمبر 03290089695 بھی دیا ہے تاکہ شہری براہ راست بھی شکایات درج کر ا سکیں۔