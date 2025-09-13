صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گھروں سے کوڑا اٹھانے کے اقدمات بہتر بنانے کی ہدایت

  • گوجرانوالہ
گھروں سے کوڑا اٹھانے کے اقدمات بہتر بنانے کی ہدایت

گوجرانوالہ(سٹاف رپورٹر )ڈپٹی کمشنر و چیئرمین گوجرانوالہ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی نوید احمد کا جناح انٹرچینج (پنڈی بائی پاس)، سمن آباد، عالم چوک، کوٹ اسحاق اور ملحقہ آبادیوں، بازاروں، گلی محلوں کا تفصیلی دورہ۔۔۔

 صفائی ستھرائی اور سیوریج کے مسائل کا جائزہ لیا ،گھروں سے کوڑا کرکٹ کی کولیکشن، کھلے پلاٹوں سے گندگی کے ڈھیروں کی صفائی، نالیوں کی ڈیسلٹنگ کے حوالے سے ستھرا پنجاب کنٹریکٹرز اور جی ڈبلیو ایم سی حکام کو ہدایات جاری کیں۔ ڈپٹی کمشنر نے ان علاقوں کے دورہ کے دوران مقامی لوگوں سے صفائی کی سروسز کے معیار بارے بھی استفسار کیا۔ شہریوں کی طرف سے نشاندہی کئے گئے مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کے احکامات جاری کئے ۔ ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ ستھرا پنجاب پروگرام کے تحت شہریوں کو صاف ستھرے ماحول کی فراہمی کیلئے کنٹریکٹرز کی کارکردگی کی کڑی نگرانی جاری ہے جن علاقوں میں صفائی نظام بہتر نہیں وہاں کنٹریکٹرز پر بھاری پینلٹی عائد کی جارہی ہے تاکہ ان علاقوں میں بھی صفائی نظام مستقل بنیادوں پر بہتر بنایا جا سکے ۔انہوں نے شہریوں سے اپیل کرتے ہوئے کہا کہ وہ کوڑا کرکٹ جی ڈبلیو ایم سی ورکرز کے حوالے یا کوڑا پوائنٹس میں پھینکیں اور زمہ داری شہری ہونے کا ثبوت دیں اور کوڑا کرکٹ یا سیوریج سے متعلق شکایات ضلعی انتظامیہ کو دیں تاکہ ایسی شکایات کا فوری ازالہ کیا جائے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

ملزمالکان ،افسروں کا گٹھ جوڑ،گندم سٹاک کے غلط اعدادوشمار

تحصیل کوٹ مومن کے سیلاب زدہ علاقوں میں زندگی لوٹنے لگی

گندم اور آٹے کی سمگلنگ کی روک تھا م کے لئے اہم اجلاس

محمد وسیم کا سیلاب زدہ علاقوں میں میڈیکل کیمپس اور صحت کی سہولتوں کا معائنہ

ڈی سی میانوالی ،اے سی کا ڈی ایچ کیو ہسپتال کا تفصیلی دورہ

یونیورسٹی آف سرگودھا میں سنڈیکیٹ کا اجلاس ،اہم انتظامی فیصلے

آج کے کالمز

خورشید ندیم
’زندہ ہے جمعیت زندہ ہے‘
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
اس آفت میں اتنی فرصت کیسے مل گئی ؟
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
اسرائیل کا عربوں کو کھلا چیلنج
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
بیوروکریسی خادم یا مخدوم
افتخار احمد سندھو
جویریہ صدیق
نیپال میں بدلتے حالات
جویریہ صدیق
مفتی منیب الرحمٰن
رسول اللہﷺ سے ہمارے تعلق کے تقاضے…(2)
مفتی منیب الرحمٰن