گھروں سے کوڑا اٹھانے کے اقدمات بہتر بنانے کی ہدایت
گوجرانوالہ(سٹاف رپورٹر )ڈپٹی کمشنر و چیئرمین گوجرانوالہ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی نوید احمد کا جناح انٹرچینج (پنڈی بائی پاس)، سمن آباد، عالم چوک، کوٹ اسحاق اور ملحقہ آبادیوں، بازاروں، گلی محلوں کا تفصیلی دورہ۔۔۔
صفائی ستھرائی اور سیوریج کے مسائل کا جائزہ لیا ،گھروں سے کوڑا کرکٹ کی کولیکشن، کھلے پلاٹوں سے گندگی کے ڈھیروں کی صفائی، نالیوں کی ڈیسلٹنگ کے حوالے سے ستھرا پنجاب کنٹریکٹرز اور جی ڈبلیو ایم سی حکام کو ہدایات جاری کیں۔ ڈپٹی کمشنر نے ان علاقوں کے دورہ کے دوران مقامی لوگوں سے صفائی کی سروسز کے معیار بارے بھی استفسار کیا۔ شہریوں کی طرف سے نشاندہی کئے گئے مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کے احکامات جاری کئے ۔ ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ ستھرا پنجاب پروگرام کے تحت شہریوں کو صاف ستھرے ماحول کی فراہمی کیلئے کنٹریکٹرز کی کارکردگی کی کڑی نگرانی جاری ہے جن علاقوں میں صفائی نظام بہتر نہیں وہاں کنٹریکٹرز پر بھاری پینلٹی عائد کی جارہی ہے تاکہ ان علاقوں میں بھی صفائی نظام مستقل بنیادوں پر بہتر بنایا جا سکے ۔انہوں نے شہریوں سے اپیل کرتے ہوئے کہا کہ وہ کوڑا کرکٹ جی ڈبلیو ایم سی ورکرز کے حوالے یا کوڑا پوائنٹس میں پھینکیں اور زمہ داری شہری ہونے کا ثبوت دیں اور کوڑا کرکٹ یا سیوریج سے متعلق شکایات ضلعی انتظامیہ کو دیں تاکہ ایسی شکایات کا فوری ازالہ کیا جائے ۔