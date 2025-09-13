صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

آرٹسٹ سپورٹ فنڈ کے حوالے سے سکروٹنی کمیٹی کا اجلاس

  • گوجرانوالہ
گوجرانوالہ(سٹی رپورٹر)آرٹسٹ قوم کا روشن سرمایہ ہیں جو اپنی فنکارانہ صلاحیتوں اور تخلیقی بصیرت سے معاشرے میں رنگ، خوشبو اور زندگی کی تازگی بکھیرتے ہیں۔۔۔

فنکاروں کی حوصلہ افزائی اور عملی معاونت کے لیے پنجاب حکومت نے \"آرٹسٹ سپورٹ فنڈ\" کا آغاز کیا ہے تاکہ اہلِ فن اپنی زندگی کے مشکل لمحات میں سہارا اور استقامت پا سکیں۔اس ضمن میں گوجرانوالہ میں منعقدہ سکروٹنی کمیٹی کے اجلاس کی صدارت ڈائریکٹر پنجاب کونسل آف دی آرٹ غلام عباس فراست نے کی۔ اجلاس میں لا آفیسر راشد امین، ڈپٹی ڈائریکٹر تعلقات عامہ منور حسین، اے ڈی شمسہ گیلانی، فرحانہ عزیز رانا سمیت دیگر معزز اراکین شریک ہوئے ۔ کمیٹی نے جانچ پڑتال اور شفافیت کے ساتھ مستحق فنکاروں کے کیسز کا جائزہ لیا تاکہ صرف وہی اہلِ فن اس سہولت سے مستفید ہو سکیں جو واقعی اس کے حق دار ہیں۔

 

