صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

150 مقامات پر غیر معیاری ٹافیوں ، نمکو کے کارخانے

  • گوجرانوالہ
150 مقامات پر غیر معیاری ٹافیوں ، نمکو کے کارخانے

گوجرانوالہ (سٹی رپورٹر)گوجرانوالہ ڈویژن میں150سے زائد مقامات پرغیرقانونی فیکٹریوں میں غیر معیاری میٹریل سے تیار کردہ ٹافیاں، گولیاں، چیونگم،نمکو، چپس، سلانٹی،سو ہن حلوا، بسکٹ،کیمیکل ملے جوس وغیرہ اور دیگر کھانے پینے کی اشیا سے بیماریاں پھیلنے لگیں۔۔۔

بچے زیادہ متاثر ہو نے لگے ۔ کچی آبادیوں اور پسماندہ علاقوں میں کارخانے بناکر کھانے پینے کی اشیا تیار کی جارہی ہیں ایک ہی تیل کو کئی روز استعمال کرکے چپس اور دیگر اشیا بنائی جاتی ہیں ، کھانے پینے کی اشیا میں کیڑے مکوڑے بھی شامل ہو جا تے ہیں ۔ فوڈ اتھارٹی ،ڈویژنل اور ضلعی انتظامیہ سمیت متعلقہ ادارے اموات بانٹنے والی فیکٹریوں کیخلاف ٹھوس کارروائی میں یکسر ناکام ہیں جو اشیا کی تیاری میں حفظان صحت کے اصولوں کو نظر انداز کرنے میں مصروف ہیں۔ گوجرانوالہ، وزیر آباد،سیالکوٹ، گجرات، منڈی بہاؤالدین، حافظ آباد اور نارووال کے اضلاع میں غیرقانونی کاروبار جاری ہے ،بچوں کی مصنوعات کے پروڈکشن یونٹس میں صفائی کا بدترین نظام ہوتا ہے ،ٹافیوں، بسکٹ میں غیر معیاری اجزا ،گھی اور ٹیکسٹائل کلر استعمال کیا جاتا ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

ویمن یونیورسٹی کی امدادی مہم،سیلاب متاثرہ علاقوں میں سکول قائم کرنیکا فیصلہ

میپکو وہاڑی سرکل میں کھلی کچہری صارفین کے مسائل سنے گئے

گیلانی لا کالج کے پی ایچ ڈی سکالر جبران جمشید کا کامیاب دفاع

کارڈیالوجی ہسپتال بہترین سہولیات فراہم کررہا،جلال الدین

سیلابی علاقوں میں 2لاکھ24ہزار صارفین کی بجلی بند

حکومت فوری زرعی ایمرجنسی نافذ کرے ،مخدوم احمد محمود

آج کے کالمز

خورشید ندیم
’زندہ ہے جمعیت زندہ ہے‘
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
اس آفت میں اتنی فرصت کیسے مل گئی ؟
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
اسرائیل کا عربوں کو کھلا چیلنج
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
بیوروکریسی خادم یا مخدوم
افتخار احمد سندھو
جویریہ صدیق
نیپال میں بدلتے حالات
جویریہ صدیق
مفتی منیب الرحمٰن
رسول اللہﷺ سے ہمارے تعلق کے تقاضے…(2)
مفتی منیب الرحمٰن