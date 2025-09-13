150 مقامات پر غیر معیاری ٹافیوں ، نمکو کے کارخانے
گوجرانوالہ (سٹی رپورٹر)گوجرانوالہ ڈویژن میں150سے زائد مقامات پرغیرقانونی فیکٹریوں میں غیر معیاری میٹریل سے تیار کردہ ٹافیاں، گولیاں، چیونگم،نمکو، چپس، سلانٹی،سو ہن حلوا، بسکٹ،کیمیکل ملے جوس وغیرہ اور دیگر کھانے پینے کی اشیا سے بیماریاں پھیلنے لگیں۔۔۔
بچے زیادہ متاثر ہو نے لگے ۔ کچی آبادیوں اور پسماندہ علاقوں میں کارخانے بناکر کھانے پینے کی اشیا تیار کی جارہی ہیں ایک ہی تیل کو کئی روز استعمال کرکے چپس اور دیگر اشیا بنائی جاتی ہیں ، کھانے پینے کی اشیا میں کیڑے مکوڑے بھی شامل ہو جا تے ہیں ۔ فوڈ اتھارٹی ،ڈویژنل اور ضلعی انتظامیہ سمیت متعلقہ ادارے اموات بانٹنے والی فیکٹریوں کیخلاف ٹھوس کارروائی میں یکسر ناکام ہیں جو اشیا کی تیاری میں حفظان صحت کے اصولوں کو نظر انداز کرنے میں مصروف ہیں۔ گوجرانوالہ، وزیر آباد،سیالکوٹ، گجرات، منڈی بہاؤالدین، حافظ آباد اور نارووال کے اضلاع میں غیرقانونی کاروبار جاری ہے ،بچوں کی مصنوعات کے پروڈکشن یونٹس میں صفائی کا بدترین نظام ہوتا ہے ،ٹافیوں، بسکٹ میں غیر معیاری اجزا ،گھی اور ٹیکسٹائل کلر استعمال کیا جاتا ہے ۔