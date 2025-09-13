گوجرانوالہ چیمبر میں ٹریڈ ڈویلپمنٹ اتھارٹی آف پاکستان کاؤنٹر کا افتتاح
گوجرانوالہ(سٹی رپورٹر)گوجرانوالہ چیمبر آف کامرس میں ٹریڈ ڈویلپمنٹ اتھارٹی آف پاکستان کاؤنٹر کا افتتاح کر دیا گیا ،مقصد پاکستان کی برآمدات میں اضافہ اور تجارتی سرگرمیوں کو فروغ دینا ہے ، TDAP کاروباری اداروں کو بین الاقوامی مارکیٹس تک رسائی، جدید۔۔۔
کاروباری رجحانات سے آگاہی اور ایکسپورٹ سے متعلق سہولیات فراہم کرتا ہے۔یہ ادارہ بین الاقوامی تجارتی نمائشوں میں پاکستانی ایکسپورٹرز کی شرکت کو ممکن بناتا ہے جبکہ ملک کے اندر بھی مختلف ایکسپورٹ پروموشنل ایونٹس کا انعقاد کرتا ہے ۔