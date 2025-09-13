دھلے کے علاقہ میں نوجوان پر اسرار طور پر جاں بحق
گوجرانوالہ (کرائم رپورٹر)تھانہ دھلے کے علاقہ میں نوجوان پر اسرار طور پر جاں بحق ہو گیا ،والدین نے الزام لگایا کہ اس کی بیوی نے قتل کیا جبکہ متوفی کی بیوی کا کہنا ہے کہ شوہر طبی موت مرا ۔پولیس حکام کا کہنا ہے کہ۔۔۔
ابتدائی تفتیش میں سامنے آیا ہے کہ شاہین آباد کا رہائشی عمران گھر کے صحن میں اچانک گر کر جاں بحق ہو گیا اور موت کی وجہ سامنے نہیں آئی ،دوسری جانب جائے وقوعہ سے شواہد اکٹھے کر کے تحقیقات شروع کر دی گئی ۔ ہلاکت کی وجہ پوسٹمارم میں سامنے آئے گی ۔