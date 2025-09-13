گیس کے غیر منصفانہ بل برداشت نہیں :صدر چیمبر
گجرات(سٹی رپورٹر )صدر گجرات چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری منیر پشاوری اور گروپ لیڈر حاجی ناصر محمود نے مشترکہ بیان میں کہا ہے کہ سوئی ناردرن گیس پائپ لائنز لمیٹڈ کی جانب سے غیر منصفانہ ریٹروسپیکٹو بلز نے کاروباری طبقے پر ناقابلِ برداشت بوجھ ڈال دیا۔۔۔
یہ ریٹروسپیکٹو بلز نہ صرف قانونی طور پر مشکوک ہیں بلکہ ایس این جی پی ایل اور اوگرا دونوں کی سنگین غفلت اور ناکامی کو بھی ظاہر کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے ریگولیٹری فرائض مؤثر انداز میں انجام نہیں د ئیے ، یہ کسی طور قابلِ قبول نہیں کہ اس بدانتظامی کے نتائج صنعتوں، تاجروں اور کاروباری برادری پر منتقل کیے جائیں جو پہلے ہی بلند لاگت اور مشکل معاشی حالات کا سامنا کر رہے ہیں،مشترکہ بیان میں زور دیا گیا کہ یہ ریٹروسپیکٹو بلز کاروباری برادری کے ساتھ سنگین ناانصافی ہیں اور اگر آج اس کے خلاف متحد ہو کر آواز نہ بلند کی گئی تو یہ مستقبل میں خطرناک مثال قائم کرے گی،صدر اور گروپ لیڈر نے کاروباری برادری سے اپیل کی کہ ریٹروسپیکٹو بلز کی ادائیگی سے اجتناب کیا جائے جب تک کہ معاملہ باضابطہ طور پر حل نہ ہوں ۔ گجرات چیمبر کے ساتھ مل کر اس استحصال کے خلاف ہر متعلقہ فورم پر اجتماعی آواز بلند کی جائے ،گجرات چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے ساتھ قریبی رابطے میں رہا جائے تاکہ قانونی، انتظامی اور میڈیا کے ذریعے مؤثر اقدامات کیے جا سکیں اور برادری کے حقوق کا بھرپور دفاع کیا جا سکے ، انہوں نے کہا کہ کاروباری برادری دوسروں کی ناکامیوں کا بوجھ ہرگز برداشت نہیں کرے گی۔