سٹی پولیس آفیسر نے 8 تھانوں میں ایس ایچ اوز کو تعینات کر دیا
گوجرانوالہ، نو شہرہ ورکاں (کرائم رپورٹر، نمائندہ دنیا)سٹی پولیس آفیسر محمد ایاز سلیم نے 8 تھانوں میں ایس ایچ اوز کو تعینات کر دیا۔۔۔
نوٹیفکیشن کے مطابق زبیر سیال ایس ایچ اوتھانہ کینٹ ، انس بٹ ایس ایچ او لدھیوالا وڑائچ،ضیافت باٹھ ایس ایچ او نوشہرہ ورکاں،انسپکٹر عرفان منور بھنڈر ایس ایچ او سیٹلائٹ ٹاؤن،عثمان ذوالنورین ورک ایس ایچ او گکھڑ منڈی، بلال بھٹی تھانہ کھیالی ،عثمان رفیق ایس ایچ او ماڈل ٹاؤن اور انسپکٹر عمران نسیم بٹ کو ایس ایچ او گرجاکھ تعینات کردیا گیا ۔