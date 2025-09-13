صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پی ٹی آئی ماضی کا قصہ ، رہنما منہ چھپارہے :نو شین افتخار

  • گوجرانوالہ
پی ٹی آئی ماضی کا قصہ ، رہنما منہ چھپارہے :نو شین افتخار

ڈسکہ(نامہ نگار )پاکستان مسلم لیگ ن کی ممبر قومی اسمبلی سید نوشین افتخارنے کہا ہے کہ تبدیلی کا جذبہ تبدیلی کا جنون اﷲ کو پیارا ہو چکا ہے جن لاکھوں لوگوں نے عمران خان کیلئے نکلنا تھا۔۔۔

 وہ نہ نکلے خصوصاًضلع سیالکوٹ اور ڈسکہ کے عوام نے عمران خان کو یکسر مسترد کر دیا ہے یہی وجہ ہے کہ ڈسکہ ،سیالکوٹ سمیت پنجاب بھرمیں پی ٹی آئی کے عہدیدار اور کارکن منہ چھپاتے پھر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف ماضی کا قصہ بن چکی ہے ،مسلم لیگ ن نے ہمیشہ عوامی فلاح و بہبود کے منصوبوں کو ترجیح دی جس کا ثبوت سیالکوٹ اور ڈسکہ میں سڑکوں کی تعمیر اور دیگر منصوبہ جات کی تکمیل ہے ہم نہیں چاہتے کہ پاکستان کسی قسم کی سیاسی رسہ کشی کا متحمل ہو پاکستان کی ترقی استحکام ہمارا نصب العین ہے جس کیلئے ہم ہر قربانی دینگے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

سوئی ناردرن میں کروڑوں کی مبینہ خورد برد کا انکشاف

مستحق اقلیتی طلبہ کیلئے ایجوکیشنل سکالرشپ تقسیم کرنے کی تقریب

بیت بازی کے مقابلہ میں طالب علم عبداللہ اول

سیلاب متاثرین میں بیماریوں پر قابو پانے کیلئے اقدامات کا حکم

گرانفروشوں کو کسی صورت رعایت نہیں دینگے : ذیشان لبھا

آئندہ 2 دن میں تمام راستے بحال کر دئیے جائینگے :صفی اللہ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
’زندہ ہے جمعیت زندہ ہے‘
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
اس آفت میں اتنی فرصت کیسے مل گئی ؟
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
اسرائیل کا عربوں کو کھلا چیلنج
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
بیوروکریسی خادم یا مخدوم
افتخار احمد سندھو
جویریہ صدیق
نیپال میں بدلتے حالات
جویریہ صدیق
مفتی منیب الرحمٰن
رسول اللہﷺ سے ہمارے تعلق کے تقاضے…(2)
مفتی منیب الرحمٰن