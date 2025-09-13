پی ٹی آئی ماضی کا قصہ ، رہنما منہ چھپارہے :نو شین افتخار
ڈسکہ(نامہ نگار )پاکستان مسلم لیگ ن کی ممبر قومی اسمبلی سید نوشین افتخارنے کہا ہے کہ تبدیلی کا جذبہ تبدیلی کا جنون اﷲ کو پیارا ہو چکا ہے جن لاکھوں لوگوں نے عمران خان کیلئے نکلنا تھا۔۔۔
وہ نہ نکلے خصوصاًضلع سیالکوٹ اور ڈسکہ کے عوام نے عمران خان کو یکسر مسترد کر دیا ہے یہی وجہ ہے کہ ڈسکہ ،سیالکوٹ سمیت پنجاب بھرمیں پی ٹی آئی کے عہدیدار اور کارکن منہ چھپاتے پھر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف ماضی کا قصہ بن چکی ہے ،مسلم لیگ ن نے ہمیشہ عوامی فلاح و بہبود کے منصوبوں کو ترجیح دی جس کا ثبوت سیالکوٹ اور ڈسکہ میں سڑکوں کی تعمیر اور دیگر منصوبہ جات کی تکمیل ہے ہم نہیں چاہتے کہ پاکستان کسی قسم کی سیاسی رسہ کشی کا متحمل ہو پاکستان کی ترقی استحکام ہمارا نصب العین ہے جس کیلئے ہم ہر قربانی دینگے ۔