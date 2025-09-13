صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سی ای او گوجرانوالہ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کا دورہ وزیر آباد ، صفائی کا جائزہ

  • گوجرانوالہ
سی ای او گوجرانوالہ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کا دورہ وزیر آباد ، صفائی کا جائزہ

گوجرانوالہ(سٹی رپورٹر)چیف ایگزیکٹو آفیسر گوجرانوالہ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی فرحان مجتبیٰ نے ستھرا پنجاب پروگرام کے تحت وزیر آباد کا دورہ کیا۔ اس موقع پر انہوں نے وزیر آباد۔۔۔

 گکھڑ کی مختلف یونین کونسلز مرکزی بازاروں، رہائشی و تجارتی علاقوں کا معائنہ کیا اور صفائی ستھرائی کے انتظامات کا جائزہ لیا۔ دورے کے دوران سی ای او نے سڑکوں اور گلیوں میں صفائی کی صورتحال، کچرے کے بروقت اُٹھانے ، ڈمپنگ پوائنٹس کی حالت اور فیلڈ سٹاف کی حاضری کو چیک کیا۔ 

 

