سیلاب متاثرین کے نقصان کا مکمل ازالہ کرینگے :شافع
گجرات(سٹی رپورٹر ،نامہ نگار )پاکستان مسلم لیگ پنجاب کے جنرل سیکرٹری صوبائی وزیرصنعت وتجارت چودھری شافع حسین نے کہا ہے کہ گجرات شہرسمیت حلقہ پی پی31 کے دیہات میں ہونیوالے نقصانات کامکمل ازالہ کریں گے اس حوالے سے باقاعدہ سروے کرایاجارہاہے۔۔۔
جس میں شہریوں کے نقصانات کاتخمینہ لگاتے ہوئے گزارشارت مرتب کی جائیں گی جس کے بعد وزیراعلیٰ جلد ریلیف پیکیج کااعلان کریں گی اورپنجاب حکومت سے امدادی رقوم لیکر متعلقہ افراد کوگھرکی دہلیزپرپہنچائی جائیں گی، شافع حسین نے کہاکہ والد محترم سابق وزیراعظم شجاعت حسین کے بے لوث عوامی خدمت مشن پرگامزن ہیں مشکل اورکٹھن حالات میں عمائدین حلقہ کوکبھی بھی تنہانہیں چھوڑیں گے ، انہوں نے شہرکے مختلف ڈسپوزل سٹیشن کی موٹریں جوآئے روز خراب ہونے کی شکایات مل رہی ہیں کاسختی سے نوٹس لیتے ہوئے کہاکہ مرتکب عناصر کے خلاف سخت تادیبی کاروائی کے ساتھ مرحلہ وارتمام ڈسپوزل سٹیشن میں موٹریں تبدیل کرتے ہوئے نئی موٹریں لگائی جائیں گی جس سے نکاسی آب میں بہتری ہوگی ۔شافع حسین نے کہاکہ گجرات شہرمیں آئندہ سیلابی صورتحال سے فوری نبٹنے کے لئے جامع لائحہ عمل ترتیب دیتے ہوئے اس کامستقل حل نکالنے کے لئے اقدامات کررہے ہیں شہریوں کوکسی بھی ممکن صورتحال سے بچانے کیلئے تمام وسائل بروئے کارلائیں گے ۔