صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نوشہرہ ورکاں:بجلی بل نہ ملنے کے باعث جمع نہ ہوسکے ،صارفین کا احتجاج

  • گوجرانوالہ
نوشہرہ ورکاں:بجلی بل نہ ملنے کے باعث جمع نہ ہوسکے ،صارفین کا احتجاج

نوشہرہ ورکاں (نمائندہ دنیا )گیپکو سب ڈویژن نوشہرہ ورکاں کی مبینہ غفلت کے باعث بجلی صارفین کو شدید مشکلات کا سامنا ، تفصیلات کے مطابق ماہ اگست کے بجلی کے بلوں جن کی اجرا کی تاریخ 3 ستمبر ہے۔۔۔

 وہ بل جمع کرانے کی آخری تاریخ 12 ستمبر کو دن اڑھائی بجے صارفین تک پہنچائے گئے اس تاخیر کی وجہ سے صارفین کو بینک کے اوقات کار میں بل جمع کرانے کا موقع ہی نہ مل سکا۔ صارفین نے اعلیٰ حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ غیر ذمہ دارانہ رویے کا نوٹس لیا جائے اور بلاوجہ مالی نقصان سے بچایا جائے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

عبدالعلیم خان کا جلال پور پیروالا کا دورہ، سیلابی صورتحال کا جائزہ لیا

آن لائن وومن پو لیس سٹیشن 2700شکایات کا اندارج

مارگلہ ہلز پر تمام ہائیکنگ ٹریلز کو کھول دیا گیا

پنجاب فوڈ اتھارٹی کی کارروائی 210لیٹر ملاوٹی دودھ تلف

کمپٹیشن کمیشن نے روٹ 2ہیلتھ کی مخصوص شیئرہولڈنگ کے حصول کی منظوری دیدی

ہمشیرہ کے گھر پر قبضہ کی کوشش،جان سے مارنے کی دھمکیاں دینے والا شخص گرفتار

آج کے کالمز

خورشید ندیم
’زندہ ہے جمعیت زندہ ہے‘
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
اس آفت میں اتنی فرصت کیسے مل گئی ؟
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
اسرائیل کا عربوں کو کھلا چیلنج
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
بیوروکریسی خادم یا مخدوم
افتخار احمد سندھو
جویریہ صدیق
نیپال میں بدلتے حالات
جویریہ صدیق
مفتی منیب الرحمٰن
رسول اللہﷺ سے ہمارے تعلق کے تقاضے…(2)
مفتی منیب الرحمٰن