نوشہرہ ورکاں:بجلی بل نہ ملنے کے باعث جمع نہ ہوسکے ،صارفین کا احتجاج
نوشہرہ ورکاں (نمائندہ دنیا )گیپکو سب ڈویژن نوشہرہ ورکاں کی مبینہ غفلت کے باعث بجلی صارفین کو شدید مشکلات کا سامنا ، تفصیلات کے مطابق ماہ اگست کے بجلی کے بلوں جن کی اجرا کی تاریخ 3 ستمبر ہے۔۔۔
وہ بل جمع کرانے کی آخری تاریخ 12 ستمبر کو دن اڑھائی بجے صارفین تک پہنچائے گئے اس تاخیر کی وجہ سے صارفین کو بینک کے اوقات کار میں بل جمع کرانے کا موقع ہی نہ مل سکا۔ صارفین نے اعلیٰ حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ غیر ذمہ دارانہ رویے کا نوٹس لیا جائے اور بلاوجہ مالی نقصان سے بچایا جائے ۔