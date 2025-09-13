صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سعودی عرب میں ہونے والی ورلڈ اسلامک گیمز کیلئے 4 پہلوانوں کا انتخاب

  • گوجرانوالہ
گوجرانوالہ(نیوز رپورٹر)سعودی عرب میں ہونے والی ورلڈ اسلامک گیمز 2025 میں شرکت کیلئے نیشنل ٹیم کے اوپن ٹرائلز مکمل کرلئے گئے ، ٹرائل میں پاکستان بھر سے 50 سے زائد کھلاڑیوں نے شرکت کی۔۔۔

 اوپن ٹرائل کے بعد مختلف کیٹگری کے 4ریسلرز کا انتخاب کیا گیا۔ پاکستان ریسلنگ فیڈریشن کی جانب سے سعودی عرب میں منعقد ہونے والی ورلڈ اسلامک گیمز کیلئے کھلاڑیوں کے ایک روزہ ٹرائل کا انعقاد گوجرانوالہ ریسلنگ کمپلیکس میں کیا گیا ،ٹرائلز میں پاکستان بھر سے 50سے زائد کھلاڑیوں نے حصہ لیا ، منتخب ہونیوالوں میں 65 کلوگرام پنجاب کے عبداللہ ،74 کلوگرام واپڈا کے عنایت اللہ، 86 کلوگرام پاکستان آرمی کے حیدر علی اور 97 کلوگرام پاکستان آرمی کے محمد گلزار شامل ہیں ۔ 

 

