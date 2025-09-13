ڈسکہ:تعمیل کیلئے آئے ملازمین پر حملہ ،وردی پھاڑ دی
ڈسکہ(نامہ نگار )تعمیل کیلئے آئے ملازمین سے گلوگیر ہونے اور وردی پھاڑنے پر خاتون سمیت6افراد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ۔ محمد اعجاز سب انسپکٹرنے ہمراہ ملازمین تعمیل کے سلسلہ میں تھانہ موترہ کے۔۔۔
علاقہ جامکے چیمہ میں ہاشم کے گھرکا دروازہ کھٹکھٹایا تو رو بینہ باہر آئی اور گالی گلوچ کرنے لگی اسی دوران ہاشم ،شیر یار ،عبدالرحمن ،عبداﷲ اور ہمایوں بھی آگئے اور ان کے ساتھ گلو گیر ہوکر وردی پھاڑ دی اور زدوکوب کرنے لگے تھانہ موترہ پولیس نے مقدمہ درج کر لیا۔