صوبائی وزیرصنعت وتجارت شافع حسین آج گجرات کادورہ کریں گے
گجرات(سٹی رپورٹر ، نامہ نگار )مسلم لیگ پنجاب کے جنرل سیکرٹری، صوبائی وزیرصنعت وتجارت شافع حسین آج گجرات کادورہ کریں گے وہ سیلاب سے متاثرہ مختلف علاقوں راشن تقسیم کریں گے ،صوبائی امدادی سرگرمیوں کاجائزہ اوپارٹی کارکنان سے ملاقاتیں بھی کریں گے ۔
